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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Vietnam'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Vietnam'a ziyaret gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 37 iş birliği anlaşması imzalandı. Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşerek Vietnam'ın siyasi durumundaki istikrarı ve ekonomisindeki gelişmeyi desteklediklerini belirtti. Ayrıca, Çin ile Vietnam arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak bir gelecek oluşturulması için çalışacaklarını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Vietnam\'a ziyaret gerçekleştirdi
12.12.2023 - 17:32,
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 37 iş birliği anlaşması imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki gün sürecek Vietnam ziyaretine başladı. Xi, ziyaretinin ilk gününde başkent Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında Vietnam ve Çin arasında çeşitli alanlarda 37 iş birliği anlaşması imzalandı. Xi Jinping, görüşmede 6 yıl sonra Hanoi'yi yeniden ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Vietnam'ın siyasi durumundaki istikrarın ve ekonomisindeki hızlı gelişmenin Vietnam Komünist Partisi'nin çabalarını gösterdiğini belirten Çin Devlet Başkanı Xi, ülkenin sosyalist inşasında Vietnam'ı kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Pekin'in Vietnam'a komşuluk diplomasisinde her zaman öncelik tanıdığına dikkat çeken Xi, Çin ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi temelinde ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğu oluşturmak için Vietnam ile birlikte çalışmak istediğini söyledi. Xi, tarafların ortak çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla karşılıklı güvenin, derin iş birliği, daha güçlü halk desteğinin, çok taraflı koordinasyonun hakim olduğu yeni bir aşamaya gireceğine inandığını belirtti.

"Asya'nın geleceği Asyalıların ellerinde olmalı"

Xi Jinping, Hanoi'ye ulaştıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, Vietnam'ın Asya'daki önemli bir ülke ve ASEAN'ın önemli bir üyesi olduğuna işaret ederek, ülkenin bölgesel ve uluslararası konumunun hızla yükseldiğini ifade etti. Xi, ziyaretinin Vietnamlı liderlerle ikili ilişkilerin gidişatını belirleyecek meselelerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması ve ikili ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması için fırsat sağlamasını umduğunu kaydetti.

Xi Jinping, ziyareti öncesinde, Vietnam Komünist Partisi'nin gazetesinde çıkan makalesinde ise "Asya'nın geleceği, yalnızca Asyalıların ellerinde olmalıdır" ifadesini kullandı.

Biden Vietnam'ı ziyaret etmişti

ABD Başkanı Joe Biden, eylül ayında Vietnam'ı ziyaret etmiş, ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin arttırıldığı belirtilmişti. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Vietnam ziyaretinin, Çin'in Güney Çin Denizi üzerinde anlaşmazlık yaşadığı komşusuyla ilişkilerini geliştirmeyi, Washington'un Hanoi üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. - PEKİN

Kaynak: İHA
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