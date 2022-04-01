Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısına Başkanlık Yaptı - Son Dakika

HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua) — Wang ilk olarak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yazılı mesajını okudu ve Çin tarafı adına bir konuşma yaptı. Tarihi bir dönüm noktasında bulunan Afganistan için, ilgili ülkelerin, Afganistan'ın komşuları arasında bir koordinasyon ve işbirliği mekanizması başlattığını ve Afganistan'ın durumundaki değişikliklere yanıt verme konusunda işbirliği yapmak üzere bir siyasal uzlaşı oluşturduğunu dile getiren Wang, bu hamlelerin tamamen iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı yardımlaşma ruhunu yansıttığını söyledi.

Bakan, Afganistan'ın komşuları arasındaki koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının eşsiz rolünden daha fazla yararlanarak, Afganistan'ın istikrarlı kalkınmasının daha erken bir dönemde gerçekleşmesini teşvik ederek ve kalıcı bölgesel güvenlik ve refahın sağlanmasına yönelik birlikte gayret göstererek topluluk konseptinin ortak bir gelecekle desteklenmesi çağrısı yaptı.

Wang, Afganistan'ın kendi kendine güvenme ve kendi kendini geliştirme patikasına, refah ve ilerleme yoluna ve barışçıl kalkınma macerasına çıkma konusunda desteklenmesini önerdi. Toplantıya katılan ülkelerin dışişleri bakanları, Afganistan'a komşu ülkeler arasındaki koordinasyon ve işbirliği mekanizmasına güçlü bir itici güç sağlayan bu önemli konuşma için Çin Cumhurbaşkanı Xi'ye teşekkürlerini sundu. Bakanlar, komşu ülkeleri biraraya getirme ve Afganistan'ın barışçıl yeniden inşasını destekleme konusunda Çin'in rolünü takdir ettiklerini dile getirdi.

Bakanlar, Afganistan'a barış, istikrar ve ekonomik yeniden inşa hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olacak koordinasyon ve işbirliğinin kurulması ve Afganistan'daki geçici hükümetin taahhütlerini tam olarak yerine getirme ve başta komşuları olmak üzere uluslararası toplumun beklentilerine olumlu yanıt verme konusunda desteklenmesi ve yönlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bakanlar ayrıca ABD ve NATO'nun Afganistan'ın yeniden inşası ve kalkınmasında birincil sorumluluğu üstlenmesi ve Afgan halkının varlıklarını en kısa sürede iade etmesi gerektiğini de vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de video bağlantısıyla yaptığı konuşmasında Çin'in ve diğer komşu ülkelerin Afgan halkına olan cömert desteğinden övgüyle bahsetti. Afganistan'ın komşuları arasındaki dayanışmanın, küresel toplumun ruhunu yansıttığını vurgulayan BM Genel Sekreteri; insani yardım, ekonomik yeniden canlanma ve yapıcı katılım ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü ve Afganistan'a Komşu Ülkeler Tunxi Girişimi, Afganistan'ın ekonomik yeniden inşasının ve uygulamaya dönük işbirliğinin desteklenmesi konusunda bir ortak yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Afganistan'a komşu ülkelerin özel temsilcilerinin Afganistan konusunda düzenli toplantılar yapmasına yönelik bir mekanizmanın kurulmasına karar verildi. Siyasal diplomasi, ekonomi ve insani ilişkiler ile güvenlik ve istikrar konularında üç çalışma grubu oluşturuldu.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne Özbekistan ev sahipliği yapacak. Toplantıya Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Tacikistan Adalet Bakanı Muzaffar Ashouriyon katıldı.