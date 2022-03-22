Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor

22.03.2022 14:13
Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor

İSLAMABAD, 22 Mart (Xinhua) — Wang, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İslamabad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48. toplantısına Çin Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez katıldığını söyledi. Wang, kendisinin teşkilatın etkinliğine katılmasının, Çin ve İslam dünyasının işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu gösterdiğini belirterek, İİT […]

İSLAMABAD, 22 Mart (Xinhua) — Wang, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İslamabad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48. toplantısına Çin Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez katıldığını söyledi. Wang, kendisinin teşkilatın etkinliğine katılmasının, Çin ve İslam dünyasının işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu gösterdiğini belirterek, İİT Dışişleri Bakanları toplantısının temasının ("Birlik, Adalet ve Kalkınma için Ortaklıklar İnşa Etmek") mevcut uluslararası koşullar altında özel bir önem taşıdığını belirtti.

Wang, Çin'in ve İslam dünyasının derin bir tarihe sahip olduğunu, benzer değerlerin peşinde olduğunu ve tarihi misyonları paylaştığını söyleyerek, Çin'in İslam ülkeleriyle karşılıklı destek ve karşılıklı anlayış için ortaklıklar kurmaya hazır olduğunu belirtti. Wang, Çin ile İslam dünyası arasındaki işbirliğinin Güney-Güney işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Wang, asırlık değişiklikler ve yüzyılda bir görülebilecek bir pandemiye karşı Çin ve İslam dünyasının daha yakın bir birlik ve ortak bir duruş oluşturması, tek sesle konuşması ve ortak çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi. Wang, mevcut dünyada huzurdan eser kalmadığına ve uluslararası sistemin ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normların ciddi güçlüklerle karşılaştığına dikkat çekti.

Wang, Çin'in çok taraflılığı sürdürmek, tüm devletlerin egemenliğini, bağımsızlığını ve ulusal onurunu korumak, BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerini desteklemek ve uluslararası ilişkilerde hakkaniyet ve adaleti korumak için İslam dünyası ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Çin ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin potansiyel ve tamamlayıcı olma konusunda büyük avantajları bulunduğunun altını çizen Wang, Çin'in dünyanın ekonomik toparlanmasına ve büyümesine gereken katkıları sağlamak için İslam dünyasının dostlarıyla el ele vermeye hazır olduğunu belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Mart, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor - Son Dakika


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