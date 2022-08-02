Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD... - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD...

02.08.2022 18:34
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD...

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor" denildi. - PEKİN

YORUMLAR
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ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, 'Çin-ABD... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD... - Son Dakika
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