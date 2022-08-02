Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor" denildi. - PEKİN