Çin Dışişleri Bakanlığı: "Pelosi şov yapıyor" - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: "Pelosi şov yapıyor"

03.08.2022 12:58
Çin Dışişleri Bakanlığı: "Pelosi şov yapıyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti "şov" olarak nitelendirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti "şov" olarak nitelendirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında ABD'nin "tek Çin" ilkesini izleme konusunda Pekin'e verdiği taahhütleri

yerine getirmediğine işaret ederek, "Hiçbir ülke, hiçbir güç ve hiç kimse Çin hükümetinin ve halkının ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığı konusunda yanlış hesaplar yapmamalı" dedi. Sözcü Chunying, Çin'in "ulusal yeniden birleşme" hedefini gerçekleştirme gücüne ve iradesine sahip olduğunu belirtti.

Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini "şov" olarak nitelendirerek, "Pelosi, kendi ülkesindeki sorunlara göz yumarken, dışarıda şov yapmayı sürdürüyor" dedi. Sözcü, "Ziyaret, ABD'nin insan hakları kisvesi altında diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesinin açık bir örneği olduğu gibi, Çin'i istikrarsızlaştırmaya ve Çin'in kalkınmasını engellemeye yönelik art niyetini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin'i kışkırtmak için bulunduğu her tür girişimde kendini küçük düşürdüğünü söyleyen Sözcü Chunying, "Pelosi'nin Tayvan ziyareti demokrasi ile ilgili bir konu değil, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili bir konudur" dedi.

Pelosi'nin "tehlikeli provokasyonunun" tamamen kişisel siyasi kazançlar hedeflediğini savunan Hua Chunying, "Tribünlere oynayan Pelosi ancak bundan zarar gören iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgenin barış ve istikrarıdır" şeklinde konuştu.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarının seyrüsefer serbestisi sorunları oluşturacağını düşünmediğini ifade eden Chunying, ülkenin askeri eylemlerinin de meşru olduğunu belirtti. Pekin'in Tayvan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine Sözcü Hua Chunying, "Ektiklerini biçecekler. Söz konusu karşı tedbirler güçlü ve etkili olacak" dedi.

Çin askeri tatbikat düzenleyecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin tarafından eleştirilirken, Çin Ticaret Bakanlığı Tayvan'a doğal kum ihracatını kestiklerini duyurdu. Öte yandan Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinden kısa bir süre sonra Çin ordusu, adanın çevresinde konvansiyonel füze atışlarını da içeren yoğun askeri tatbikatlar düzenleneceğini açıkladı. Tatbikatların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Tayvan ise Çin'e ait 21 savaş uçağının bugün Tayvan'ın hava

savunma bölgesine girdiğini açıkladı. Çin'in paylaştığı harita ve koordinatlara göre söz konusu askeri tatbikatların bazılarının Tayvan'ın hava ve deniz sahasını da içerdiği iddia edildi.

Pelosi'ye şeref madalyası

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün akşam beraberindeki heyetle Tayvan'a ulaşmıştı. Pelosi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmesinde, "Heyetimizin Tayvan'a gelişi, Tayvan'ı yüzüstü bırakmayacağımızı tartışmasız bir şekilde göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca 25 yıl aradan sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi'ye Tayvan makamları tarafından şeref madalyası verilmişti. Pelosi'nin Tayvan ziyaretini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Güney Kore'ye gitmesi bekleniyor. - PEKİN

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ABD'nin Çin Büyükelçisi Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD'nin Çin Büyükelçisi Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Pelosi şov yapıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı: "Pelosi şov yapıyor" - Son Dakika
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