Çin: "DSÖ Genel Direktörü, sorumsuz açıklamalardan kaçınmalı" - Son Dakika
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Çin: "DSÖ Genel Direktörü, sorumsuz açıklamalardan kaçınmalı"

11.05.2022 15:14
Çin: "DSÖ Genel Direktörü, sorumsuz açıklamalardan kaçınmalı"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a tepki göstererek "sorumsuz ifadelerden kaçınması gerektiğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a tepki göstererek "sorumsuz ifadelerden kaçınması gerektiğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pekin'in "sıfır vaka" politikasını eleştiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'a tepki gösterdi. Sözcü Lijian düzenlenen basın toplantısında, "İlgili şahsın, Çin'in Covid-19 politikasını tarafsız ve rasyonel olarak değerlendirmesini, sorumsuzca açıklamalar yapmak yerine olguları kavramasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Çin'in sıfır tolerans politikasının sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, ülkenin farklı bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Covid-19 ile yoğun test ve sıkı karantina tedbirleriyle mücadele eden Çin, Covid-19'un Omicron mutasyonunun ülkede görülmesinin ardından Wuhan'da, 2020 yılının başındaki karantina sürecinden sonra Covid-19 salgınındaki en zor günlerini yaşıyor. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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