Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak - Son Dakika
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Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak

08.08.2022 12:59
Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak

Çin, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve dün sona eren askeri tatbikatların ardından bugün, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar düzenleneceğini açıkladı.

Çin, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve dün sona eren askeri tatbikatların ardından bugün, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar düzenleneceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan kriz devam ediyor. Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Tayvan çevresindeki tatbikatlarının sonra ermesinin ardından bugün yeni tatbikatlar düzenleneceğini duyurdu. Tayvan çevresinde gerçekleştirilecek tatbikatların denizaltı ve deniz saldırılarına yönelik yapılacağı belirtildi.

Çin, geçtiğimiz perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından, Tayvan çevresinde 4 gün sürecek geniş deniz ve hava tatbikatları düzenleneceğini açıklamıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun düzenlediği tatbikatlarda Tayvan'ın kuzey, güney ve doğu kıyıları açıklarına toplam 11 Dongfeng balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ise Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.

Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride Çin'den Tayvan çevresindeki tatbikatlara son vermesi çağrısında bulunularak, "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" denilmişti. - PEKİN

YORUMLAR
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Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak - Son Dakika

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