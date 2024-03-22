Çinli Temsilci: Ukrayna ve Rusya arasında büyük uçurum var - Son Dakika
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Politika

Çinli Temsilci: Ukrayna ve Rusya arasında büyük uçurum var

Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde büyük farklılıklar olduğunu belirterek, her iki tarafın da silahlara rağmen müzakerelerin savaşı sonlandıracağı konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Hui, İsviçre'nin bir barış konferansı planladığını ve Çin'in bu krizin erken bir siyasi çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

22.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, "Taraflar (Ukrayna ve Rusya) kendi pozisyonlarında ısrarcı ve her iki tarafın da barış görüşmeleri anlayışında büyük uçurum var. Ancak her iki taraf da silahlara karşın müzakerelerin savaşı bitireceği konusunda hemfikir" dedi.

Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, Rusya'nın başkenti Moskova ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Çinli sözcü, savaşın daha da tırmanma riski taşıdığını ifade ederek, "Taraflar kendi pozisyonlarında ısrarcı ve her iki tarafın da barış görüşmeleri anlayışında büyük uçurum var. Ancak her iki taraf da silahlara karşın müzakerelerin savaşı bitireceği konusunda hemfikir" dedi.

Hui, "Savaş başladığından bu yana 2 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen çatışmaların durulduğuna dair bir işaret olmadığı gibi çatışma şiddetlenebilir" ifadelerini kullandı. Çinli sözcü, Rusya'nın Çin'in mekik diplomasi çabalarını takdir ettiğini, Ukrayna'nın ise son ziyaretini önemli gördüğünü sözlerine ekledi.

"İsviçre bir barış görüşmesi planlıyor"

Çin'in Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui, Rusya ve Ukrayna'nın kabul ettiği ve eşit bir şekilde katılım göstereceği bir uluslararası barış konferansı temenni ettiğini kaydederek, "İsviçre, bu yıl Moskova yönetiminin katılımı olmadan başarısızlıkla sonuçlanacağını söylediği bir barış görüşmesi planlıyor" dedi.

Hui, "Çin tarafı toplantının başarılı olmasını sağlamak istiyor ancak bir tarafı diğerine tercih etmediğimizi vurgulamam gerekir. Gördüğünüz gibi, Çin tarafının niyeti çok açık: Bu krizin erken bir siyasi çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı.

Çinli sözcü, gerilimi azaltmak ve müzakereler için her şeyi içtenlikle kabul edebileceklerini sözlerine ekleyerek, "Gelecekte Çin eşsiz bir rol oynayacak ve Çin bilgeliğine katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çinli Temsilci: Ukrayna ve Rusya arasında büyük uçurum var - Son Dakika

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