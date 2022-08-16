Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım - Son Dakika
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Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım

16.08.2022 11:39
Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım

Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savundukları gerekçesiyle Tayvanlı siyasetçilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savundukları gerekçesiyle Tayvanlı siyasetçilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin- Tayvan arasındaki gerilim devam ederken, Çin Tayvanlı siyasetçiler hakkında yaptırım kararı açıkladı. Çin Komünist Partisi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi, yaptırım uygulanacak 7 kişinin ve ailelerinin Çin anakarasına, Hong Kong'a ve Makao'ya giremeyeceklerini, bu kişilerin bağlı oldukları kuruluş ve teşkilatların da anakaradaki kuruluş ve bireylerle işbirliği yapamayacağını duyurdu.

Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu kişilerin bağlı oldukları şirketlerin ve mali sponsorlarının anakaradan kar elde etmelerine müsaade edilmeyecek" denildi. Söz konusu kişilere yönelik yaptırımlara yenilerinin ekleneceği ve yaptırımların ömür boyu süreceği belirtildi. Açıklamada, "Bir süredir, Tayvan bağımsızlığının iflah olmaz savunucuları, dış güçlerle birlikte hazırladıkları planlarla bağımsızlık provokasyonları yapmak, Tayvan Boğazı'nın iki yakasını alenen karşı karşıya getirmek ve boğazın barış ve istikrarının kasten altını oymak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım uygulanacak 7 kişiden 6'sının Demokratik İlerleme Partisi üyesi, diğerinin ise Yeni Güç Partisi üyesi olduğu bildirildi.

ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'in başkanlığındaki ABD Kongre Heyeti geçtiğimiz Pazar günü Tayvan'ı ziyaret etmişti. Heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretinden 12 gün sonra gerçekleştirilen ziyaret, Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan'ın çevresinde dün yeniden tatbikat düzenlemeye başlamıştı. - PEKİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım - Son Dakika
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