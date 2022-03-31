Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Ukrayna'yı Görüştü - Son Dakika

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Kureyşi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılmak için Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde bulunuyor. Wang, Çin ile Pakistan arasındaki her koşulda stratejik işbirliği ortaklığının karmaşık ve istikrarsız uluslararası ve bölgesel durum karşısında testi geçerek güçlü bir canlılık gösterdiğini ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli bir faktör haline geldiğini söyledi. Wang, uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin Çin'in; Çin-Pakistan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften görmeye ve ilerletmeye, Pakistan'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal itibarını korumasına destek vermeye devam edeceğini ve Pakistan'ın en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olacağını söyledi.

Pakistan ve Çin'in birbirlerini iyi günde kötü günde desteklediklerine ve hiçbir zaman yüz üstü bırakmadıklarına işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın Çin ile sağlam bir iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ve iki ulusun temel çıkarlarını korumada birbirine sıkı bir şekilde destek olduğunu belirtti. İki taraf karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin derinleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun kaliteli bir şekilde geliştirilmesini desteklemeye devam etme kararı aldı. Kureyşi, Pakistan'ın kendi topraklarında bulunan Çin kurumlarının ve personelinin güvenliğinin sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. İki taraf Ukrayna sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kureyşi, Pakistan ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), krizin gelişmekte olan ülkelere etkilerinden kaynaklanan çoklu güçlükler hakkında derin endişeler taşıdığını ve Pakistan ve İİT'nin uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine saygı duyulmasını ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümlenmesini desteklediklerini söyledi. Kureyşi, Pakistan'ın, ortak bir konumun benimsenmesi ve ortak bir ses çıkarılması için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi. Wang, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Çin ve Pakistan'ın da diyalog, müzakere ve barışın tesisinin genel istikametine bağlı olduğunu söyledi.

Wang, "Mevcut şartlar altında Ukrayna krizinin olumsuz etkileri karşısında özellikle dikkatli olmalıyız" diyerek şunları ekledi: " Asya'da Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz. Asya'da blok çatışmasının tekrar etmesine izin vermemeliyiz. Bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli ülkelerin büyük ülkeler arasındaki rekabetin aleti veya hatta kurbanı olmalarına izin vermemeliyiz." Wang, Çin'in bölgesel ve küresel barış ve istikrarda yapıcı bir rol oynamak için Pakistan ve komşu ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.