Cizre Belediyesi Yöneticilerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cizre Belediyesi Yöneticilerine Tepki

Cizre Belediyesi Yöneticilerine Tepki

Şırnak'ta Cizre Belediyesi önünde Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ sendikası yöneticileri, üyelerine yönelik baskı ve mobbing uygulamasına tepki gösterdi.

13.05.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Cizre Belediyesi önünde biraraya gelen Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ sendikası yöneticileri; yöneticilerin üyelerine yönelik baskı ve mobbing uygulamasına düzenledikleri ortak basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Şırnak Bem-Bir-Sen Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu DEM Partili Cizre Belediyesi yöneticilerinin göreve geldikten sonra üyelerine mobbing uyguladığını ve başka bir sendikaya geçmeleri için baskı kurdukları iddiası ile belediye önünde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Yafes Mahallesi'nde bulunan Cizre Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen ortak basın açıklamasına Memur Sen Şırnak il Başkanı Abdullah Çatı, Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar, HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve sendika üyeleri katıldı.

Üyeler adına basın açıklaması yapan Abdullah Çatı, konfederasyonların görüşme taleplerine olumsuz bir yanıt geldiği için bugün burada Hak-İş ve Memur-Sen ortak bir basın açıklaması yapma kararı aldıklarını söyledi.

Çatı, "Göreve geldikleri günden başlayarak mobbinge başladılar. İnsanların hür iradeleriyle üyeliğini yaptıkları sendikalardan çıkışlar adına bir belediye başkanı düşünün Cizre'nin alt yapı sorunu, Cizre'nin trafik sorunu, Cizre'nin acil çözüme kavuşması gereken işlerini bırakmış oda oda gezip Cizre Belediyesi işçilerine ve memurlarına Mobbing uygulayıp sendikalarını değiştirmeleri noktasında baskı kuruyor. Eğer sen belediye başkanıysan belediye başkanlığını yap. Yok sendikacıysan istifa et buyur gel sendikacılık yapalım. Kendi yandaş sendikalarına geçmeyenlere sürgün, kendi yandaş sendikalarına destek vermeyenlere mobbing uygulayamazsın. Uygularsanız da burada Hak-İş'i ve Memur-Sen'i karşında bulursun ve her hafta burada açıklama yaparız" dedi.

Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar; "Son yerel seçimler sonrası DEM Partili Eş Başkanlar tarafından yönetilmeye başlanan; Cizre Belediyesi'nde emekçilere uygulanan baskı ve insan onuruna yakışmayan uygulamalar nedeniyle yetkililerle sayısız kez görüşme talebinde bulunduysak ta, bu çağrımız yanıt bulmamıştır. Bugün sorunlarımızı diyaloğ yoluyla çözemiyorsak bunun sebebi maalesef bugünkü belediye yöneticileridir" diye konuştu.

"Tek amacımız kimden gelirse gelsin zulme karşı dimdik ayakta durmak, çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve özlük haklarını sonuna kadar korumak" diyen Taşar, "Çıktıkları her meydanda emek ve özgürlük sloganları atan DEM Parti'nin Cizre Belediyesi Başkanları göreve gelir gelmez üyelerimizi işten çıkarmaya, baskılarla başka sendikalara üye olmaya ve kazanılmış haklarını gasp etmeye başlamıştır. Üyelerimize reva görülen bu uygulamaları kabul etmiyoruz ve yönetimi diyaloga davet ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Cizre Belediyesi, Sendika, Hak-İş, Şırnak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cizre Belediyesi Yöneticilerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:26:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre Belediyesi Yöneticilerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement