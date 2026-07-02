Çocuk Ölüm Hızında Büyük Düşüş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2025 verilerine göre yenidoğan, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm hızlarında önemli düşüş kaydettiklerini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2025 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜİK'in açıkladığı 2025 verilerine göre, yenidoğan, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm hızlarında önemli bir düşüş daha kaydettik. Bu başarı, her bir evladımızın hayata sağlıkla tutunması için verilen gayret ve emeklerin en güzel sonucudur. Bir bebeğin ilk nefesinde, bir annenin umudunda emeği olan; şefkatli elleriyle yavrularımızı karşılayan başta yenidoğan, çocuk, kadın-doğum ve aile hekimleri olmak üzere tüm hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize, personelimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza adanmışlıkları için yürekten teşekkür ediyorum."