Çocuk Suçluluğu İçin Cezalardan Sosyal Hizmete Geçiş - Son Dakika
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Çocuk Suçluluğu İçin Cezalardan Sosyal Hizmete Geçiş

15.07.2026 12:24
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EMEP'li Demir, çocuk koruma teklifini güvenlikçi buldu, koruma ve rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu teklifte korumadan çok cezalandırma, rehabilitasyondan çok kapatma, sosyal devlet sorumluluğundan çok güvenlikçi bir yaklaşım var." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzun süredir "çocuk suçluluğu"na ilişkin kapsamlı bir tartışma yürüttüklerini belirterek, bu konuda TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun kurulduğunu, Komisyon'un çok sayıda toplantı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Demir, Komisyon'da bilim insanları ile alanında uzman kişilerin görüşlerinin dinlendiğini ancak Meclis'e sunulan kanun teklifinin Komisyon çalışmalarında ortaya çıkan değerlendirmeleri yansıtmadığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklifte korumadan çok cezalandırma, rehabilitasyondan çok kapatma, sosyal devlet sorumluluğundan çok güvenlikçi bir yaklaşım var. Bizim bu teklifle ilgili ilk söyleyeceğimiz şey şudur, suçla ilişkilenen çocuk mağdur da olsa fail de olsa devletin cezalandıracağı değil, koruyacağı, devletin sorumluluğu altındaki çocuktur. Hepimiz çok iyi biliyoruz, aslında bilim insanları da sosyologlar da psikologlar da bunu söylüyor, hiçbir çocuk suçun içine kendiliğinden doğmuyor."

Teklifle cezaların ağırlaştırılmasının hedeflendiğini anlatan Demir, "Dünyanın hiçbir yerinde çocuk suçluluğu cezalar artırılarak azaltılmadı." diye konuştu.

Demir, bu konuda ihtiyaç duyulan şeyin daha fazla "sosyal hizmet kurumu, psikolojik destek ve gençlik merkezi" gibi örnekler olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk Suçluluğu İçin Cezalardan Sosyal Hizmete Geçiş - Son Dakika

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