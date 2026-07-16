Çocukların Dijital Güvenliği İçin Komisyon Toplandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu sosyal medya platformları temsilcilerini dinledi.

Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda X Anonim Şirketi, Google, Meta ve Tiktok temsilcileri, milletvekillerine sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Beyazıt, "Komisyonumuz bünyesinde gerçekleşen çalışmalarda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak adına da detaylı sunumlar ele alınmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Genel olarak baktığımızda, okul güvenliği konusunda okullarda meydana gelen olaylar ve şiddetin temel nedenleri, dijital dünyanın riskleri konusunda çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler, dijital oyunlar ve dijital bağımlılıklar, sosyal medya ve güvenlik konusunda Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımı, çocukların dijital güvenliği ve korunması, önleyici tedbirler kapsamında çocuğa yönelik risklerin önlenmesi için stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir. Görüyoruz ki okul güvenliği yalnızca okulun fiziki sınırlar içinde değerlendirilemez. Dijital dünyadan başlayan bir süreç, sosyal platformlar üzerinden büyüyerek okul koridorlarına kadar taşınabilmektedir. Güvenlik birimlerimizden eğitim camiamıza, aileden arkadaş çevresine ve çocuklarımızın oyun alanına kadar tüm durumu değerlendirmek durumundayız. Çocuklarımızı sadece fiziksel şiddetten değil, diğer şiddetlerden de korumak durumundayız" dedi.

"2026'nın ilk yarısında 428 bin 713 hesap yasaklandı"

TikTok'u temsilen sunumunu yapan Avukat Dr. Ahmet Buğra Aydın, çocukların güvenliğine yönelik platformda çok sayıda koruyucu önlemin uygulandığını belirterek, "TikTok'ta hali hazırda 13-17 yaş arasındaki gençlere ait hesaplarda gizliliği korumaya ve güvenli bir deneyim sunmaya yönelik 50'den fazla özellik ve ayar varsayılan olarak etkin durumdadır. Topluluk kurallarımız TikTok'un herkes için güvenli ve pozitif bir kullanıcı deneyimi sunmaya devam etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kurallar platformumuzdaki herkes ve her şey için bağlayıcıdır" dedi.

"Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait tam 428 bin 713 hesap bu kapsamda yasaklanmıştır"

Topluluk kurallarını ihlal eden içeriklerin kaldırıldığının altını çizen Aydın, "TikTok hali hazırda 13 yaş ve üstü kullanıcılara yönelik bir uygulamadır. TikTok uygulaması Apple App Store ve Google Play Store'da 12 yaş üzeri olarak tanımlıdır. Böylece ebeveynler cihaz tabanlı denetimler sayesinde bu sınıra dahil uygulamaları çocukların telefonlarında engelleyebilir veya uygulamaların kullanımını sınırlandırabilir. Bunun sadece teorik bilgi anlamında değil aktif olarak da uyguladığımız ve denetlenen bir alandır. 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait tam 428 bin 713 hesap bu kapsamda yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de toplam 7 milyon 192 bin 608 içerik kaldırılmıştır"

TikTok'un topluluk kuralları, şiddete teşvik eden veya şiddeti yücelten içeriklere aktif olarak müdahale ettiğini belirten Aydın, "2026'nın ilk yarısında kaldırılan yaklaşık 761 bin şiddet içerikli videonun yüzde 99,5'i proaktif olarak tespit edilmiş, bunların yüzde 67,9'u ise hiç izlenmeden platformdan kaldırılmıştır. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de toplam 7 milyon 192 bin 608 içerik kaldırılmıştır. Yayınlanmadan kaldırılan içerik oranı yüzde 99,4, 24 saat içerisinde kaldırılan içerik oranı ise yüzde 99,5'tir. Yasaklanan hesap sayısı 527 bin 465, silinen yorum sayısı 11 milyon 856 bin 944, müdahale edilen canlı yayın sayısı ise 3 milyon 274 bin 773'tür" dedi. - ANKARA