Çömez: İktidar Meclisi Terk Etti - Son Dakika
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Politika

Çömez: İktidar Meclisi Terk Etti

Çömez: İktidar Meclisi Terk Etti

İYİ Parti'li Çömez, iktidarın Meclis'i terk etmesini eleştirerek, halkın iradesine saygı göstermediğini vurguladı.

14.05.2025 22:29
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bugünkü manzara iktidar cephesinin artık tükendiğinin, yok olduğunun göstergesiydi. Toplumun gerçeklerinden kopmuş bu güruhun sadece saray iradesiyle çalışma arzusu maalesef yerle bir olmuştur ve artık onların Meclis'i terk etmesiyle beraber gelecek dönemin işaretleri ortaya çıkmıştır. Bugün olduğu gibi bir sonraki seçimde Meclis'i terk edecekler ve millet iradesinin tecelli ettiği bu çatıda bundan sonra sadece milletin dediği olacak" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partisinin milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Yeni Yol grubunun Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun kapatılmasının Türk demokrasisi adına kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Çömez, "Önergenin kabul edilmesiyle birlikte iktidar cephesi Parlamento da büyük bir şok ve kaygı yaşadı. Nasıl olur da onların arzu etmediği bir şey, milletin derdini ve talebini Meclis'e taşımış muhalefetin ortaya koymuş olduğu bir şey kabul edilebilirdi. Hemen oturuma ara verildi, bir telaştır, bir tartışmadır başladı: 'Acaba biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Gelmedik, katılmadık, ciddiye almadık çünkü önemsemiyoruz. Millet iradesinin tecelligahını ciddiye almıyoruz' ama geçirdiler. Şimdi ne yapacağız? Bir telaş başladı ve aralarında yaptıkları değerlendirme sonucu bir strateji geliştirdiler. O strateji de bizim verdiğimiz önergeyle ilgiliydi. Parti grubumuz bir önerge verdi. Bu önerge Türkiye'deki engelli yurttaşlarımızın sorunlarını araştıralım, neyse dertleri tek tek inceleyelim ve çözüm önerileri oluşturalım ve engelliler de bu ülkede engelsiz yaşasınlar. Gelin hep beraber bir komisyon kuralım mahiyetindeydi. Sıra oylamaya gelince bir de ne görelim, iktidar cephesinden teker teker koltuklar boşalmaya başladı. İlk oylamanın ardından salonu terk eden iktidar cephesi salona gelmişlerdi ve yine meseleyi tartışmak yerine Meclis'in arka tarafında muhabbet ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

'MECLİS'İ ARKALARINA BAKMADAN UTANÇ İÇERİSİNDE TERK ETTİ'

Çömez, Genel Kurul'un kapanma sürecinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 'Biz aslında İYİ Parti'nin engellilerle ilgili vermiş olduğu önergeyi ciddiye almıyoruz. Engellilerin sorunlarını ciddiye almıyoruz. Böyle bir konu Meclis'te konuşulsun istemiyoruz, tartışılsın istemiyoruz. Niye araştıralım ki, engellileri ciddiye almıyoruz' demekti. Bunun üzerine bu önergenin geçmemesi için ve toplantıda bulunan milletvekillerinin karar yeter sayısının olmaması için tek tek terk ettiler Meclis'i. Terk ettikleri millet iradesinin tecelli ettiği bu çatıydı ve her saatine milyonlarca para harcanan, milletin vergilerinden toplanan paralarla çalışan bu Meclis'i iktidar arkalarına bakmadan, utanç içerisinde terk etti. Millet iradesine tahammül edemeyen, saygı göstermeyen bu güruh tarafından Meclis terk edildiği için kapandı. Milletin taleplerine, engellilerin taleplerine, dertlerine kulak kabartmayan, onları yok farz eden bir güruh tarafından Meclis'in terk edilmesiyle Meclis kapandı. Bugünkü manzara iktidar cephesinin artık tükendiğinin, yok olduğunun göstergesiydi. Toplumun gerçeklerinden kopmuş bu güruhun sadece saray iradesiyle çalışma arzusu maalesef yerle bir olmuştur ve artık onların Meclis'i terk etmesiyle beraber gelecek dönemin işaretleri ortaya çıkmıştır. Bugün olduğu gibi bir sonraki seçimde Meclis'i terk edecekler ve millet iradesinin tecelli ettiği bu çatıda bundan sonra sadece milletin dediği olacak."

Kaynak: DHA

Engelliler, İYİ Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çömez: İktidar Meclisi Terk Etti - Son Dakika

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