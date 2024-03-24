Çorum Alaca\'da TOKİ Konutları Bölgesinde Cami Yapımı Başladı

Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı.
3. Etap TOKİ konutlarının yapımı için eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı. Konu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, "Bilindiği üzere 3. Etap TOKİ konutları için Alaca Belediyesi kendi makine parkını ve yanında bulunan cami yerini TOKİ idaresine devretmiş ve yıkım işleri 2022 sonunda yapılmıştı. 6 Şubat 2023 depremi sonrasında TOKİ konutlarının cami ihtiyacı için belediye olarak çalışmalara başlanmış ve uzun uğraşlar sonrasında Sağlık Bakanlığına ait olan arsa belediyemiz adına tahsis edilerek cami yapım işine başlanmıştır. 12 Şubat itibari ile TOKİ Camii için zemin etüt çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bugün Bismillah diyerek temelimizi attık. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini eleştirerek istifa eden ve AK Parti saflarına katılan milletvekili Suat Pamukçu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına ilişkin Erbakan, ''Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık'' dedi.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.
Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı bir grup eylemci, tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu. Eylemciler, Dedeağaç'ın emperyalistlerin kalesi olmadığını vurgulayarak protesto gerçekleştirdi. Bu eylem, Dedeağaç'ın NATO askeri teçhizatının Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif bir rota haline gelmesiyle ilgili bir gelişme olarak dikkat çekti.
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