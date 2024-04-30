Çorum'da 297 adet yatırım projesi yürütülüyor - Son Dakika
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Politika

Çorum'da 297 adet yatırım projesi yürütülüyor

Çorum\'da 297 adet yatırım projesi yürütülüyor

Çorum İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2024 yılında yürütülen 297 adet yatırım projesinin detaylarını açıkladı. Toplam tutarı 38 milyar 592 milyon 258 bin lira olan projelerin yüzde 45,53'üne ulaşıldı. Vali Dağlı, yatırımların zamanında tamamlanması için koordinasyon ve iletişimin önemine vurgu yaptı.

30.04.2024 19:54
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Çorum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı, 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 297 adet yatırım projesinin yürütüldüğünü belirterek, bu projelerin toplam tutarının 38 milyar 592 milyon 258 bin, toplam harcamanın ise 17 milyar 569 milyon 666 bin lira olduğunu açıkladı.

Çorum'un 2024 yılı ödeneğinin 3 milyar 306 milyon 965 bin belirten Vali Dağlı, "2024 yılı harcama tutarı 494 milyon 937 bin TL. 2024 yılı içerisinde; gelen ödeneğin yüzde 14,97'si harcanmış ve toplam harcama proje tutarlarının yüzde 45,53'üne ulaşmıştır. Yürütülen 297 projeden 14'ü tamamlanmış, 164 proje devam etmekte, 13 proje ise ihale aşamasında, 106 proje ise başlanmamıştır. Yürütülen projelerin sektörel dağılımına bakıldığında; proje sayısı açısından; diğer kamu hizmetleri sosyal 95 projeyle ağırlıkta olduğu görülürken, proje bedeli açısından; ulaştırma-haberleşme sektörü önde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Yatırımların zamanında tamamlanması için gerekli gayretin gösterilmesi çağrısında bulunan Vali Dağlı, oluşabilecek engellerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi verilerek, kurumlar arası iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve çözüm odaklı çalışılmasına özen gösterilmesini istedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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