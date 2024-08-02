Çorum'da Filistin'e Destek İçin Boyama Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Çorum'da Filistin'e Destek İçin Boyama Etkinliği Düzenlendi

Çorum\'da Filistin\'e Destek İçin Boyama Etkinliği Düzenlendi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "Özgürlük için bir fırça da senden" etkinliğiyle İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara dikkat çekildi. Vatandaşlar, dev bir tuvale Filistin bayrağı ve görselleri resmetti.

02.08.2024 15:45  Güncelleme: 15:51
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Çorum'da İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılan nedeniyle yaşanan tarifsiz acılara dikkat çekmek amacıyla "Özgürlük için bir fırça da senden" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi tarafından Hürriyet meydanında "Özgür Filistin ve Özgürlük için bir fırça da senden" yazılı dev bir tual kurulurken. Başta Filistin bayrağı ve beyaz güvercin ile bugüne kadar dünya kamuoyuna yansıyan fotoğrafların bulunduğu görseller vatandaşlar ellerine aldıkları fırçalarla resmetti.

Rengarenk, çocukların öksüz ve yetim kalmadığı, her kesin evine huzurla gittiği bir dünya hayal ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dünyada ilk barış anlaşmasının yapıldığı Çorum topraklarından Filistin'de yaşanan zulme karşı farklı bir etkinlikle haykırmak istedik. Sesimizle haykırdık duymuyorlar. Elimizi kaldırıp bağırıyoruz duymuyorlar. Mitingler yapıyoruz görmüyorlar. Filistin'in sesinin duyulması için "Özgür Filistin, Özgürlük için bir fırça da sizden" temalı farklı bir etkinlik yaptık. Çalışmada Filistin bayrağının yanı sıra dünya kamuoyuna yansıyan zihinlere kazınan Gazze'deki Filistin'deki zulmü ifade eden, oradaki zulmü ortaya koyan fotoğraflardan, görsellerden oluşan bir zemin hazırladık. Bu zeminde de farkındalığı daha çok çocuklarla oluşturmak istedik" dedi.

Çorum halkına boyama çalışması yaparak farkındalığı hissettirmek istediklerini dile getiren Başkan Aşgın, "İnşallah en kısa sürede Kudüs'ün özgürlüğünü, Filistin'in özgürlüğünü, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü, Gazze'nin özgürlüğünü rabbim bizlere yaşatsın" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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