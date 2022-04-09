Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
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Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı

09.04.2022 04:07
Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgeye göre Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgeye göre Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelgede Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği belirtildi. - ANKARA

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cumhurbaşkanı, Koronavirüs, 1 Temmuz, Gazete, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika


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