Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehrin gelişmesine katkı vereceklerini söyledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daha önceki tecrübeleri ile şehrin gelişmesine katkı vereceklerini söyledi.
Demirbaş, Buzlu Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzundaki sosyal tesiste düzenlenen toplantıda, Çubuk'ta ilk defa üst üste iki dönem bir belediye başkanın aday gösterilmesinin kendisine nasip olduğunu belirtti.
Demirbaş, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti adayı Turgut Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması ile hem Ankara'nın hem de ilçelerinin hizmete doyacağını vurguladı.
Beş yıllık deneyim, bilgi birikimi ve yeni projelerle Çubuk'a en iyi şekilde hizmet etmeye yeniden talip olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yeniden aday gösterilmemizle birlikte seçim çalışmalarına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde başladık. Belediyeciliğin süreklilik isteyen bir hizmet ve çalışma olduğunu düşünüyorum. Sadece 5 yılla yapabileceklerimiz sınırlı oluyor. Birkaç dönem olduğu zaman daha nitelikli çalışmalar ve eserler ortaya çıkarılıyor. Bu şehrin belediye başkanlığı yönetiminde de sürekliliğe ihtiyacı var. Daha önceki tecrübelerimizle şehrimizin gelişmesine katkı vereceğiz. Proje ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeleri de en kısa sürede basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. El ele verip şehrimizi birlikte yöneteceğiz."
Demirbaş, toplantının ardından beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ömürdede Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Zeytinburnu'nda bir motosikletli maganda, üzerinde bulunan silahla havaya ateş ettikten sonra karşı şeritten gelen otomobile doğrulttu. O anları sosyal medyada paylaşan maganda, '8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum' notuyla tepki çekti.
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Son Dakika › Politika › Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehrin gelişmesine katkı vereceklerini söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?