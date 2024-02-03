Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehrin gelişmesine katkı vereceklerini söyledi

Politika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daha önceki tecrübeleri ile şehrin gelişmesine katkı vereceklerini söyledi.

Demirbaş, Buzlu Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzundaki sosyal tesiste düzenlenen toplantıda, Çubuk'ta ilk defa üst üste iki dönem bir belediye başkanın aday gösterilmesinin kendisine nasip olduğunu belirtti.

Demirbaş, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti adayı Turgut Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması ile hem Ankara'nın hem de ilçelerinin hizmete doyacağını vurguladı.

Beş yıllık deneyim, bilgi birikimi ve yeni projelerle Çubuk'a en iyi şekilde hizmet etmeye yeniden talip olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yeniden aday gösterilmemizle birlikte seçim çalışmalarına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde başladık. Belediyeciliğin süreklilik isteyen bir hizmet ve çalışma olduğunu düşünüyorum. Sadece 5 yılla yapabileceklerimiz sınırlı oluyor. Birkaç dönem olduğu zaman daha nitelikli çalışmalar ve eserler ortaya çıkarılıyor. Bu şehrin belediye başkanlığı yönetiminde de sürekliliğe ihtiyacı var. Daha önceki tecrübelerimizle şehrimizin gelişmesine katkı vereceğiz. Proje ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeleri de en kısa sürede basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. El ele verip şehrimizi birlikte yöneteceğiz."

Demirbaş, toplantının ardından beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ömürdede Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.