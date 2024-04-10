Çubuk Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlık etti.

Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Demirbaş, "Bu 5 yıllık süreçte sizlerden isteğimiz fitne, dedikodu, yalan, iftira ortamı oluşturmadan, karşılıklı iletişimle ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için birlikte mücadele etmek." dedi.

Toplantıda birinci başkan vekilliğine Yaşar Tekin, ikinci başkanvekilliğine ise Recep Öz seçildi. Ayrıca asil meclis katipliği, encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi.

Toplantının arından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emre Aslantaş, MHP Grup Başkanvekili Recep Öz, CHP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gökoğlu ile Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Şirin Doğan ilçe halkına teşekkür ederek, ilçe için birlikte çalışacaklarını ifade etti.