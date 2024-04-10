Çubuk Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlık etti.
Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini söyledi.
Vatandaşların bayramını kutlayan Demirbaş, "Bu 5 yıllık süreçte sizlerden isteğimiz fitne, dedikodu, yalan, iftira ortamı oluşturmadan, karşılıklı iletişimle ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için birlikte mücadele etmek." dedi.
Toplantıda birinci başkan vekilliğine Yaşar Tekin, ikinci başkanvekilliğine ise Recep Öz seçildi. Ayrıca asil meclis katipliği, encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi.
Toplantının arından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emre Aslantaş, MHP Grup Başkanvekili Recep Öz, CHP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gökoğlu ile Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Şirin Doğan ilçe halkına teşekkür ederek, ilçe için birlikte çalışacaklarını ifade etti.
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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