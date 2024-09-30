Çukurova Belediye Başkanı'ndan Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çukurova Belediye Başkanı'ndan Dayanışma Mesajı

Çukurova Belediye Başkanı\'ndan Dayanışma Mesajı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Özay, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, dayanışma ve birlik vurgusu yaparak kentin sorunlarını birlikte çözeceklerini ifade etti.

30.09.2024 10:11  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA (İHA) Çukurova Belediye Başkanı Emrah Özay, "Çukurova'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlik ve beraberlik hepimiz için çok önemli. Bu kentin sorunlarını çözmek için daha çok elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Çukurova Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen muhtarlar buluşmasında Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Onat ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Ünal ve Çukurova'nın 27 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı Sibel Polat tarafından organize edilen toplantıya katılan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Çukurova'da işbirliği içinde çok güzel işlere imza atılacağını ifade eden Başkan Kozay; "Çukurova'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlik ve beraberlik hepimiz için çok önemli. Bu kentin sorunlarını çözmek için daha çok elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Buna dair en ufak bir şüpheniz olmasın. Ben her zaman yanınızda olacağım. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. O da her zaman bizlerin yanında. Bu uyumlu yapıda çok güzel işler çıkartacağız. Bunu tabii ki enerjiye dönüştürüp sahada performans haline getirip başarı sağlamak gerekiyor. Adana'da Çukurova hizmette birinci olacak. Kendi içimizde böyle tatlı bir yarışımız, rekabetimiz olsun. Bu hizmet yarışı hepimize onur verecektir" dedi.

Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Onat ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Ünal da katıldığı Muhtarlar Buluşması'nda, muhtarlar karşılaştıkları sorunları dile getirerek çözüm önerilerini sundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çukurova, Politika, Yaşam, Emrah, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Çukurova Belediye Başkanı'ndan Dayanışma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı'ndan Dayanışma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement