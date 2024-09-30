Çukurova Belediye Başkanı\'ndan Dayanışma Mesajı

Politika

ADANA (İHA) Çukurova Belediye Başkanı Emrah Özay, "Çukurova'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlik ve beraberlik hepimiz için çok önemli. Bu kentin sorunlarını çözmek için daha çok elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Çukurova Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen muhtarlar buluşmasında Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Onat ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Ünal ve Çukurova'nın 27 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı Sibel Polat tarafından organize edilen toplantıya katılan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Çukurova'da işbirliği içinde çok güzel işlere imza atılacağını ifade eden Başkan Kozay; "Çukurova'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlik ve beraberlik hepimiz için çok önemli. Bu kentin sorunlarını çözmek için daha çok elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Buna dair en ufak bir şüpheniz olmasın. Ben her zaman yanınızda olacağım. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. O da her zaman bizlerin yanında. Bu uyumlu yapıda çok güzel işler çıkartacağız. Bunu tabii ki enerjiye dönüştürüp sahada performans haline getirip başarı sağlamak gerekiyor. Adana'da Çukurova hizmette birinci olacak. Kendi içimizde böyle tatlı bir yarışımız, rekabetimiz olsun. Bu hizmet yarışı hepimize onur verecektir" dedi.

Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Onat ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Ünal da katıldığı Muhtarlar Buluşması'nda, muhtarlar karşılaştıkları sorunları dile getirerek çözüm önerilerini sundu. - ADANA