Çukurova Belediyesi Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu\'ndan 4 Kupa ile Döndü

Politika

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızkalesi'nde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'ndan Çukurova Belediyesi iki birincilik, bir ikincilik bir de üçüncülük olmak üzere toplam 4 kupa ile döndü.

'Doğanın içinde tarihe koş' sloganıyla gerçekleştirilen maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. 10 ülke ve Türkiye'den 16 şehirden toplam 550 sporcu beş kategoride yarıştı. Bütün parkurların bitiş noktası da Kızkalesi oldu.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen maraton sonunda Çukurova Belediyesi personeli Koray Het 33K Genel Klasman Kategorisinde birincilik; Çukurova Belediyesi adına yarışan Rıdvan Aykul 33K yaş grubunda birincilik; Fahrettin Çakay 15K yaş grubunda ikincilik; Gonca Ateş Arıkan ise 15K yaş grubu kategorisinde rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kazandıkları kupaları Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a armağan ettiklerini belirten Koray Het, "Çukurova adına büyük bir gurur ve sevinç yaşıyoruz. Başkanımız Emrah Kozay maratonda bize büyük bir destek verdi. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zorlu geçen parkur sonunda yüzlerce rakibimiz geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardık. Çukurova Belediyemizin bayrağını zirvede taşımaya devam edeceğiz" dedi. Törende atletlere kupalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok verdi. - ADANA