Çukurova'da başkan vekili seçimini 4. turda 19 oyla CHP'li Sıtkı Keskin kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çukurova'da başkan vekili seçimini 4. turda 19 oyla CHP'li Sıtkı Keskin kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çukurova\'da başkan vekili seçimini 4. turda 19 oyla CHP\'li Sıtkı Keskin kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Sıtkı Keskin kazandı. Dördüncü turda 36 oyun 19'unu alan Keskin, meclis üyelerine teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sıtkı Keskin kazandı.

Çukurova Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Tevfik Ongun'un başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda başkan vekili seçimi için CHP Grubu Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti grubu ise Feramuz Oran'ı aday gösterdi.

Adayların, ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması ve üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dördüncü tur oylama yapıldı.

Son turda 36 oyun 19'unu Keskin, 17'sini Oran aldı.

Seçimi kazanan Keskin, meclis üyelerine teşekkür ederek, hep birlikte görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirtti.

CHP Sözcüsü Sarı da seçimleri takip etti

Seçimleri takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da CHP Grubu'nun adayına oy veren bütün meclis üyelerine teşekkür ederek, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilecek ama kolektif yönetilecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partililer, buraya tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye çaba gösterecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının 23 Ekim'deki açıklamasında, Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesindeki çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hak ediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Emrah Kozay'ın geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiEmrah KozayPolitikaÇukurovaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
Müge Anlı’nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti
Lüksün böylesi Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:56:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Çukurova'da başkan vekili seçimini 4. turda 19 oyla CHP'li Sıtkı Keskin kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android