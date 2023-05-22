Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz

22.05.2023 11:27

İstanbul'da gerçekleşen olayda bir camide imam, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Yaşananları anlatan imamsa, "Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz." dedi.

İstanbul'da bir camide Cuma namazı hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"28 MAYIS AKŞAMI SİLAHLARINIZI HAZIRLAYIN"

Söz konusu görüntülerde imam, şunları söyledi: "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"PROVOKATİF EYLEM YAPMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Polise ifade verdikten sonra yaşananları anlatan imam, "Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darbedilmedim, tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı ıslah etsin. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi.

YORUMLAR (6)
  • ahmet kasap: HERKES SANDIKTAN ÇIKACAK SONUCA SAYGI DUYACAK AKSİ FELAKET OLUR Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: İmam efendi soytarılık yapma. İşini yap. Cevap Yaz 35 4 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Atatürk din gönülllerde temiz kalmalı siyasete alet edilmemeli demişti al işte yirmi senede gelinen nokta imamın ettiği lafa bak iki silahı varmış kimi vuracaksın imam efendi halkımı vuracaksın? Cevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme

Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Mayıs Seçimi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cuma hutbesinde 'Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu' diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi
11:43 Usta oyuncu Menderes Samancılar tekrar Yalı Çapkını dizisine dönüyor
11:42 Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'un paylaşımını milyonlarca kişi izledi
11:39 Menderes Samancılar, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor
11:39 Sinan Oğan kimi tercih edecek? Paylaşımındaki o ifade "Erdoğan'a destek verecek" şeklinde yorumlandı
11:35 Pablo Escobar'ın harabeye dönen malikanesi drone ile görüntülendi
11:29 Herkes Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'un paylaşımını konuşuyor! Milyonlarca kişi izledi
11:23 Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz
11:21 Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde
11:19 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatil ile ilgili konuştu: Okullar 16 Haziran'da kapanacak herhangi bir uzatma yapmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 12:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement