Cumhur İttifakı Adayı Halil Pekdemir, Klasik Otomobille Şehri Turladı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Adayı Halil Pekdemir, Klasik Otomobille Şehri Turladı

Cumhur İttifakı Adayı Halil Pekdemir, Klasik Otomobille Şehri Turladı

Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, eşi Gülseren Pekdemir ile birlikte 1972 model klasik bir otomobille şehri turladı. Klasik araç tutkunu olduğunu belirten usta siyasetçi, önemli görevlerle geçen siyaset mesaisi yüzünden bu tutkusuna ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

07.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:22
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Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, eşi Gülseren Pekdemir ile birlikte 1972 model klasik bir otomobille şehri turladı. Klasik araç tutkunu olduğunu belirten usta siyasetçi, önemli görevlerle geçen siyaset mesaisi yüzünden bu tutkusuna ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Denizli Klasik Otomobil Kulübü, Pamukkale Belediye Başkanlığı için yarışan usta siyasetçi Halil Pekdemir'i ağırladı. Klüp üyeleriyle buluşan Pekdemir'e bu ziyarette eşi Gülseren Pekdemir de eşlik etti. Pekdemir, kulüp üyelerine projelerinden bahsederek destek istedi.

Sohbet kısmının ardından1972 model klasik bir aracın direksiyonuna geçen Cumhur İttifakı Adayı Pekdemir, eşi Gülseren Hanım ve Kulüp Başkanı Önder Şentürk birlikte şehir turu attı. Bir taraftan şehri turlayıp diğer taraftan Başkan Şentürk ile sohbet eden usta siyasetçi, kendisinin de bir klasik otomobil tutkunu olduğunu belirterek, "Ayrıca bir de klasik bir motosikletim vardı"

Siyasete girdiği ilk yıllardan bu yana zamanın büyük bölümünü şehri için harcayan Pekdemir, siyasi mesaisi nedeniyle klasik otomobil ve motosiklet tutkusuna ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Orijinal bir otomobilin dışında orijinal bir klasik motosikletinin olduğunu dile getiren Pekdemir, "Özellikle günün sonunda motosikletimle tur atmanın keyfi bir başkaydı" diye konuştu.

"İşbirliği içinde olacağız"

Göreve geldikten sonra klasik otomobilciler ve motor sporu tutkunlarıyla işbirliği halinde olacaklarına vurgu yapan Pekdemir, "Hem Pamukkale Belediyesi olarak bu tarz hobi sahibi vatandaşlarımız ve STK'lara destek vereceğiz hem de festival gibi organizasyonlarda onlarla birlikte Pamukkale ve Karahayıt'ın uluslararası düzeyde tanıtılması için çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Adayı Halil Pekdemir, Klasik Otomobille Şehri Turladı - Son Dakika

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