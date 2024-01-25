Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Muhtarlarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak'ta muhtarlarla buluştu. Altınok, peyzajlarıyla, yeşil alanlarıyla ve spor tesisleriyle insanların huzur içinde yaşayacağı, şehre girdikleri zaman yeşil bir Ankara, yeşil bir Başkent diyecekleri bir düzenleme ile vatandaşların mağduriyetlerine son vereceklerini söyledi.

"Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz"

Altınok, Ankara'da otobüs bekleme sürelerinin uzun olduğunu söyleyerek, "Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni ise otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu anda tamiri dahi yapılamıyor. Ankara'da bir devrim yapacağız. Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz" diye konuştu.

"Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü?"

Belediye başkanı olması halinde halkın kendisini sokaklarda sık sık göreceğini belirten Altınok, "Beş yılda Altınok'u Mamak'ta çok göreceksiniz. Sokakta hiç büyükşehir belediye başkanını gördünüz mü? Bir esnafa gidip hayırlı olsun dediğini duydunuz mu? Bir çocuğun başını okşadığını veya bir büyüğümüze sarıldığını, elini öptüğünü gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Altınok, şöyle devam etti:

"Altınok sanal başkan olmayacak, sokaklarda gezen bir başkan olacak. Sokaklarda hizmetkar olacağız. Bütün şehri gezeceğiz. Oturacağız Mamak ne diyor, dinleyeceğiz. Seçimden sonra talepler nedir, dinleyip bunları yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza Ankara'da çok sayıda konut yapacağız. Kira fiyatlarının düşmesine sebep olacağım, vesile olacağım" açıklamasında bulundu.

"Geçen 5 yılı Turgut başkan ile birlikte telafi edeceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ise, öğrencilik hayatının Mamak ilçesinde geçtiğini ifade etti. Balcı, Altındağ'ın Mamak'ın komşusu olduğunu belirterek, "Biz ilçede, büyükşehirde ise Turgut başkanımız hep beraber güzel işlere imza atacağız. Sizlerden aldığımız sahadaki bilgilerle beraber hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Büyükşehrin çok büyük sorunları var, bunu biliyoruz. İlçenin de mutlaka vardır. Bunları da biz kendi aramızda çözmek durumundayız fakat, Ankara'da nereye gidersek gidelim ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı sorunları var. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde de bu konular hakkında bir ilerleme kaydedemedik. Allah izin verirse geçen 5 yılı Turgut başkan ile birlikte telafi edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA