Cumhur İttifakı Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Atalantekke\'de Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Kozkayı ve Atalantekke'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Düzenlenen programlarda Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın yer aldı. Cumhur İttifakı Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü yaptığı konuşmada, 31 Martta akşamından sonra Tepebaşı'nı ve Eskişehir'i sizlerle yönetip Ak Belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceklerini söyledi. üzügüllü, Batıkent gibi mahallelere hizmet edip kenar mahallelerin hiç birine hizmet edilmediğini belirtti.
Yüzügüllü yaptığı konuşmada "Biz buraya gönül rahatlığı ile geldik. Sivrihisar'da yaptığımız hizmetlerle birlikte alnımız ak ve başımız dik bir şekilde şuan buradayız. Biz orada hep kalıcı eserler bırakmaya çalıştık. Biz yaparsak ya en iyisini yaparsak ya hiç yapmayız. Yapmak için gösteriş için hiç bir şey yapmayız. Yapılan tüm hizmetler kalıcı olacak. Ben bugün Sivrihisar'dan çıktım geldim. İnsanların gönlünde olmak kadar güzel bir şey yok. Ama şuan Tepebaşı'na hizmet etmek için yola çıktık. Bu saatten sonra 31 Mart akşamından sonra Tepebaşı'nı ve Eskişehir'i sizlerle yönetip Ak Belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz "dedi.
"Ciddi bir eksiklik ve başıboşluk var"
Yüzügüllü " Sahalarda geziyoruz. Ciddi bir eksiklik ve başıboşluk var. Belediyecilik vazifelerinin hiç biri yapılmamış. Pazar'a gittik vatandaşlar Pazarlarda rahat gezemiyor. Basit işleri bile yapmıyorlar. Belediyenin işi vatandaşına hayatı zorlaştırmak değil. Hayatını kolaylaştırmak için çalışmaktır. Burada öyle bir şey yok. Vurdumduymazlık başını almış gitmiş. 10-15 mahalleyi almışlar, yok Porsuk, yok Vişnelik, yok Batıkent oralara hizmet edip kenar mahallelerin hiç birine hizmet etmemişler. Herkes vergisini ödüyor. Almaya gelince alıyor ama hizmete geldim mi yok. Belediye vatandaşın yeridir. Orada oturanların belediyesi değildir. Bu halkın vatandaşın soruna değil hizmete ihtiyacı var. Belediye ticarethane değil, belediyecilik hizmet işidir gönül işidir. Bizim çözüm odaklı belediyecilik yaptık, bahane belediyeciliği yapmadık. İş yapmak istemeyene bahane çok. İş yapmak istememişler, problemleri çözüme kavuşturmak yerine bahanelere sığınmışlar. Biz çözüm odaklı belediyecilik yapacağız. Bizim arkamızda devletimiz var. Almasını bilene sıkıntı yok. Devletimizin gücü ile yüzlerce esere imza attık. Şimdi Tepebaşı'nda bunu yapacağız. Burada yapılacak çok iş var. Sizlerle bunu başarır ve Tepebaşı'na kalıcı eserler bırakacağız. Bizden önceki belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ama biz daha iyisini yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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