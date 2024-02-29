Mustafa Savaş: Doğduğum ve büyüdüğüm toprakların emrinde olacağıma söz veriyorum

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi öncesi konuşan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Doğduğum ve büyüdüğüm bu toprakların emrinde olacağıma söz veriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi mitinglerini sürdürüyor. Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting öncesi AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş vatandaşlara seslendi.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızı 1 yılda 3. kez Aydında ağırlıyoruz ve bundan çok mutluyuz. 31 Mart 2024 Aydın için tarihi bir gün. Gerçek belediyecilikle buluşacağımız hizmete kavuşacağımız tarihi bir gün. İnşallah hem ilçe hem büyükşehir belediyelerini kazanarak Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Aydın'ı çok seviyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisi Türkiye'de belediyeciliğin gerçekten kitabını yazan bir dünya lideri. Onun izinde hem ilçelerde hem büyükşehirde biz de Aydın'da tarih yazmaya talibiz. Aydın'daki kayıp yılları bertaraf edeceğiz. Aydın'ı eskisi gibi marka kent haline getireceğiz. Biz sizlere inanıyoruz. Hiçbir zaman sandıkta siz bizi mahcup etmediniz. Yine gereken güveni göstereceğinize inanıyorum. Mitingden sonra 1 ayımız var. Seçim sandıkta kazanılır. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Savaş, "Doğduğum, büyüdüğüm toprakların şehrimin emrinde olacağımın sözünü veriyorum. Bugün milletin adamı eser ve hizmet siyasetimin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha şehrimizde ağırlamaktan onur ve şeref uyuyoruz. Güzel Aydınımız bu topraklardaki varlığımızın temellerinin atıldığı kadim bir şehirdir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizi daha ileriye taşımak için çok çalıştık. Vizyonsuz bir belediyeciliğe karşı şehrimizi yalnız bırakmadık. Hemen hemen her alanda sizlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere imza attık atmaya da devam ediyoruz. Şehir hastanesini açmak için gün sayıyoruz. Açılmasıyla 25 bin vatandaşımız şifa bulacak. Haziran sonunda Denizli-Aydın Otoyolumuzun tamamını açarak şehrimizin büyümesine doğrudan katkı sağlayacağız. Ulaşımı, altyapısı, çevresi, sosyal hizmetleriyle Aydınlı kardeşlerimize yakışır hizmetler büyükşehirde yok. Aydınımız bunu hak etmiyor. 31 Mart'ta bu vizyonsuz yönetme 'dur' diyeceğiz. Belediyecilik gönül işidir. Dertli insan işidir. Bizim derdimiz var. Aydınımıza vefa borcumuz var. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Eser ve hizmet dönemini başlatmak için Aydınımızı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için, 31 Mart milat olacak. Reklamla algıyla kibirle değil, tevazu ile akılla, aşkla çalışacağız. Bizim davamız da sevdamızda Aydın. Bizler milletin iradesini en üstün gören, devletimizin bekası için varlığını ortaya koyan bir liderle yürüyoruz. 'Belediyecilik bizim işimiz' diyerek yeni bir zafer için yola çıktık. Sizler 22 yıldır bu davaya destek verdiniz. Sıra 31 Mart'ta. Türkiye yüzyılı şehirleri inşa etmek için çıktığımız bu yolda şovla bilbordları süsleyerek şehrimizin yıllarını heba etme devri bitti. Arttık gerçek belediyecilik zamanı" diye konuştu. - AYDIN