Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı\'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kaplan, 'Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptık' dedi.

10.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:19
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Cumhur ittifakının AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Nedim Kaplan Koçarlı'nın Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşurken Başkan Kaplan, "Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptık" dedi.

Koçarlı'nın Yeniköy ve Bıyıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde konuşan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, mevcut büyükşehir belediye başkanının karnesinin zayıf olduğunu belirterek, 31 Mart'ta karnesini verip emekli edeceklerini söyledi. Yeniköy ve Bıyıklı'nın yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, hemşerilerinin Aydın'a ve Koçarlı'ya sahip çıkacağına inandığını belirterek 31 Mart'ta sandıkta gereken dersin verilerek gerçek belediyecilikle Aydın'ın ve Koçarlı'nın yeniden buluşacağını ifade etti.

Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan ise konuşmasında Koçarlı da 30 yıllık hizmet hasretine son verdiklerini ve Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptıklarını ifade ederek, "Siz değerli Koçarlı halkının teveccühü, Cumhur İttifakı birlik ve beraberliği ile göreve geldiğimiz günden bu yana söz verdiğimiz gibi 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile 30 yıllık hizmet hasretine son verdik. Yapılamaz denilenleri bir bir yaptık ve olmaz denilenleri oldurduk. Durmadan, yorulmadan verdiğimiz sözlerin peşinde koştuk. Gerçek Belediyecilik olan AK Belediyecilik imzasını Koçarlı'ya atmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Söz verdikleri projelerin tamamını ve daha fazlasını bu dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini de ifade eden Kaplan, "Yine yeniden söz veriyorum. Önümüzdeki dönemde daha fazlası için hükümetimizin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş'ın tam desteği ile gece gündüz demeden Koçarlımızı hep birlikte hep ileri, daha ileri taşımaya Hazırız Karalıyız. İlçemize gelir getirecek projelerimizi artıracak, istihdamı sağlayacak ve Koçarlımıza yeni dönemde de rahat bir nefes aldıracağız. Gençlerimize yönelik kültürel ve sportif faaliyetlerle de Koçarlı'nın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Koçarlı'da bu dönem tarihi ve kültürel zenginliklerde çığır açacağız. Geçmiş hizmetlerimiz geleceğimizin teminatı olsun" diye konuştu.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da Koçarlı'ya yapmış olduğu hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür eden Kaplan, " İnşallah Koçarlı'da ben şahsım Nedim Kaplan, Büyükşehir'de de AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Savaş ile birlikte Aydın'a ve Koçarlı'ya hizmet edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin İlimize ilçemize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniköy ve Bıyıklı Mahalle meydanında gerçekleştirilen mitinge MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve mahalle sakinleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Nedim Kaplan, Yeniköy, Koçarlı, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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