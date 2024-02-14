Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Söke Ticaret Odası\'nda oda başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Söke Ticaret Odası'nda oda başkanlarıyla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Savaş, Söke'ye Fen Lisesi yapacaklarının müjdesini verdi.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Savaş, Söke Ticaret Odası'nda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkanı adayı MHP'li Tekin Yavuz, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve diğer oda başkanları katıldı.
Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkanı Adayı Tekin Yavuz, Söke Ticaret Odası'ndaki programda 1 Nisan'dan itibaren Aydın'ı yapılacak olan hizmetlerle hep birlikte değiştireceklerini söyledi.
'Hizmet anlamında öksüz kaldık'
İlçenin sorun ve taleplerini dosya halinde Büyükşehir Adayı Savaş'a teslim eden Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, "Hizmet anlamında öksüz ve yoksun kaldık. Ticaret Odası olarak yanınızdayız. Çıktığınız bu yolda başarılar dileriz" dedi.
Söke'nin sorunların çözülmesi noktasında istişarede bulunmak amacıyla oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Savaş, "Sökemizin en büyük problemleri olan otopark, alt yapı, yol, trafik sorunlarını çözebilmek adına güzel bir istişare yaptık. İlk üç ayda Aydın'ın trafiğini rahatlatacak projelerimiz var. Köprülü kavşaklar ve battı çıktılar yapacağız. İlçeye Galericiler Sitesi, Fen Lisesi yapacağız. Söke'nin ve Kuşadası'nın içme suyu problemini çözeceğiz" dedi.
Elimi değil vücudunu taşın altına koymaya hazır olduğunu vurgulayan Savaş, "Yanınızdayım ve emrinizdeyim. Önümüzdeki dönem Aydın'ımızın hak ettiği hizmetlerle buluşması için üzerinize sorumluluk düşüyor. 31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Söke'nin büyümesi, gelişmesi ve hak ettiği hizmetlere kavuşması adına sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin desteği bizler için önemli. Söke'nin sorunlarını biliyoruz. Hazırladığımız projelerle bu sorunları çözeceğiz" dedi. - AYDIN
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