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Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri - Son Dakika

Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri

12.11.2021 15:05
Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi. İlçe başkanlarının hedefinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, 05 Kasım 2021 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söylemesine rağmen partisi hakkında tepki gösteren yüreği yanık bir şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sert bir dille tepki gösterdi. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan mecliste, kahraman şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür eden İYİ Partili Türkkan'ın bu hadsizliğini, alçaklığını ve terbiyesizliğini esefle kınadıklarını dile getiren başkanlar, bu kabul edilemeyecek davranışı sergileyen hiçbir milletvekilinin gazi meclisinde yeri olmayacağını söyledi.

Bu çirkinliğin siyasi bir mesele olmadığını da sözlerine ekleyen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşa küfür etmesi; milletvekili rozetini, insani değerleri ve her şeyden önce şehidimizin aziz hatırasını ayaklar altına almaktır. Bu rezaleti sahiplenen partiyi millet de tarih de unutmaz. Bu çirkinlik siyasi bir mesele değil. Bu bir karakter ve şahsiyet meselesi, bir ahlak meselesidir. Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin göz bebeğidir. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce Milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz." dedi.

"HDP'leşen bir muhalefet var ortada"

İlçe başkanlarının hedefinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. İYİ Parti lideri Akşener'in Siirt ziyareti sırasında 'Burası Kürdistan, ne yazık ki Meclis bunu inkar ediyor' diyen esnafa yeterli tepkiyi gösteremediğini dile getiren başkanlar, Akşener'e adeta ateş püskürdü. Akşener'in bir oy fazla alabilmek için buna benzer senaryolara sessiz kaldığını dile getiren MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, "Burası Kürdistan diyene ses çıkaramıyorsunuz ama sizi eleştiren şehidimizin abisine küfredebiliyorsunuz. Nerde kaldı sizin milliyetçiliğiniz, nerde kaldı sizin ülkücülüğünüz. Biz size terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ortaksınız, onlara benzemeye başladınız deyince inkar ediyorsunuz. Ancak durum net bir şekilde ortada. HDP'leşen bir muhalefet var ortada. Bir oy için bu kadar alçalmaya değer mi? Milletimiz bu yaptıklarınızı unutmaz. Bizim oylarımızla o koltuklarda oturtuyorsunuz diyen HDP'liye gık diyemeyeceksiniz, yüreği yanan şehidimizin ailesine 'yavşak' gibi galiz bir küfrü edebileceksiniz. Çok yazık size." ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri

Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı başkanlarından İYİ Partili Türkkan'a sert eleştiri - Son Dakika
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