Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Gittiği her mahallede gençlerin sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Tosun, vatandaşların dertlerini dinlemeye, Bodrum için hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.

11.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:54
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Gittiği her mahallede gençlerin sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Tosun, vatandaşların dertlerini dinlemeye, Bodrum için hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.

Meclis üyesi adaylarıyla birlikte gün boyu mahalle mahalle gezen, esnafın ve vatandaşın dertlerini dinleyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, akşam saatlerinde de gençlerle buluşuyor. Bitez, Ortakent, Konacık ve Kızılağaç'ta seçim çalışmasını sürdüren Tosun, 31 Mart seçimlerinde halkın takdiri ile seçilmeleri durumunda Bodrum gençleri için hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan 18-24 yaş arası gençlere seslenen Tosun, "Yerel seçim, partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçimlerde, hizmet için, Bodrum'un geleceği için sandık başına gideceğiz. Bodrum'u hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle buluşturabilecek kadroları sizler seçeceksiniz" dedi.

Bodrum'da doğup büyüyen bir belediyeci olarak kentin her sokağını, her değerini bildiğini söyleyen Tosun, "Bizler Bodrum'un toprağına, denizine, kültürüne, yeşiline, beyazına gönülden bağlı insanlarla bir araya gelerek Bodrum İttifakını kurduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ne ister, belediyeden ne bekler biliyoruz. Hangi mahallede hangi hizmete ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bahanelere sığınan değil, iş yapan belediyecilik anlayışıyla göreve talibiz" diye konuştu.

Gençler mahallesinde spor yapacak

Bodrum'un Turgutreis, Yalıkavak ve Karaova'dan başlayarak her mahallesine gençler ve çocuklar için açık ve kapalı spor tesisleri ve gençlik merkezleri yapacaklarını anlatan Tosun, "Mahallelilik kültürünün elimizden kayıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Hizmeti mahallede vereceğiz. Başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere, her yaştan vatandaşımız yaşadığı yerde sporunu yapacak, yaşadığı mahallede sosyalleşecek. Altyapı projeleri hariç, hayata geçireceğimiz her projede vatandaşımızın görüşünü, değerlendirmesini alacağız. Yıllardan beri süregelen yanlış belediyecilik uygulamalarının, boş vermişliğin hem Bodrum'umuza hem de hayatımıza verdiği hasarı onaracağız. Size Mehmet Tosun sözü veriyorum." dedi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, üniversitede öğrenim gören gençlerin Bodrum'da yaşadığı barınma sorununu da çözeceğini belirtti. Tosun, "Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden yatırım programına aldıracağız. Öğrencilerimiz, kent içi ulaşımdan indirimli yararlanacak. Aynı şekilde Belediye restoran ve kafelerden de indirimli faydalanmalarını sağlayacağız. 24 yaş altı gençlere aylık 10 GB'ye kadar ücretsiz internet paketi de belediyemizin hediyesi olacak" diye konuştu.

Mehmet Tosun, "Ben Bodrum'un aydınlık yüzlü gençleriyle, üreten kadınlarıyla, tüm Bodrumlu hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz takdirde, hep birlikte çalışıp, Bodrum'a hizmet edeceğiz. Sizlerden aldığım enerji ve motivasyonla tam hız yoluma devam ediyorum arkadaşlar."diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mehmet Tosun, Bodrum, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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