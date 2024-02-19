Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor

Politika

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Medrese Alibey Mahallesi'nde ikamet eden Zümrüt ve Gürkan Kaba çiftinin davetleri üzerine evine konuk oldu.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen İba, her ziyarette Edirne'ye hizmet heyecanları ve arzularının perçinlenmekte olduğunu belirtti.

Edirnelilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade eden İba, kenti güzelleştirerek, yaşanılır hale getirmek için söz verdiğini kaydetti.

İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Kurt'un evine de misafir olarak buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Karaağaç Mahallesi'nde de ziyaretlerde bulunan İba, kahvehanelerde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek hayırlı işler diledi.

İba, ziyaretlere ve vatandaşlarla sohbetlere çok önem verdiklerini belirtti.

Edirne'de sokağın sesini 5 yıldır duyduklarını ve dertleri vatandaşların ağzından dinlediklerini aktaran İba, "Vatandaşları birebir dinlemek bizim Edirne ile ilgili hayata geçirmemiz gereken proje fikirlerimizi olgunlaştıran esas kaynak oldu. Edirne'nin dertlerini ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan, bizzat hemşerilerimizden duyarak bugünlere geldik. Yolun buradan sonrasına da aynen böyle devam edecek Edirne'yi hep birlikte geliştireceğiz."