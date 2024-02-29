Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ve Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret eden İba, çalışanlarla bir araya geldi.
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ile görüşen İba, kamu kurumlarıyla uyum içinde çalışarak, Edirne'yi yepyeni bir çehreye ve hak ettiği değere ulaştıracaklarını belirtti.
Yerel yönetimin en büyük görevlerinden birinin modern ve gelişmiş bir şehirciliği yönetim alanına getirebilmek olduğunu ifade eden İba, " Tüm resmi makamlarımız ve STK kadrolarıyla Edirne'mizi hak ettiği şehircilikle buluşturacağız." dedi.
Karaağaç Ortaokulu ve Mustafa Necati İlkokulu öğretmenleriyle buluşan İba, Yeni Sanayi Sitesi'ne de ziyarette bulundu, esnaflarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen İba, sanayi ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
İba, Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki bir kahvede vatandaşlarla bir araya geldi.
Kenti 5 yıldır karış karış gezdiğini anlatan İba, Bu güzel şehre, tüm gayretimizle hizmet etmek istiyoruz. Bunun için hazırız, bunun için kararlıyız. Sizlerin de güzel destekleri ile çok güzel bir Edirne geliyor." diye konuştu.
CHP'nin seçim çalışmaları
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.
Becan, bir otelin çok amaçlı salonunda gerçekleştirdiği toplantıda projelerini anlattı.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da proje toplantısına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Becan'ın ilçe için önemli projeler ortaya koyduğunu dile getiren Yazgan, Uzunköprü'de CHP bayrağının dalgalanmaya devam edeceğini kaydetti.
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Akın, Abdurrahman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Akın, seçimlerde destek istedi.
Buradaki programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı.
Akın, seçim çalışmaları kapsamında kentteki bir tekstil fabrikasını da ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.
Sedefçi, tekstil fabrikalarını ziyaret etti
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmaları kapsamında tekstil fabrikalarına ziyarette bulundu.
Sedefçi, ziyaretlerinde fabrika yetkilileri ve çalışanlarla sohbet etti, projelerini anlattı.
Çalışanların taleplerini dinleyen Sedefçi, seçimlerde destek istedi.
Karakütük'ten tarihi çarşılara ziyaret
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.
Karakütük, Alipaşa Çarşısı esnafını ziyaret etti.
Talep ve önerileri dinleyen Karakütük, "Gönlümüzün ve belediyemizin kapıları, tüm halkımıza daima açık olacaktır. Vatandaşlarımızın her sorunu, bizim için birinci öncelik taşıyacak ve bütün meseleleri birlikte çözeceğiz." dedi.
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