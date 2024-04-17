Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde aktif rol oynayacak

Cumhur İttifakı grubu, yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk oturumu öncesinde, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Meclis üyeleriyle yaptığı toplantının ardından açıklama yapan İl Başkanı Bilal Saygılı, "Tüm belediye başkanları için kum saati ters döndü ve işlemeye başladı. Büyükşehir başta olmak üzere 30 ilçede, meclislerde aktif rol oynayacak, İzmir'in ve halkın yararını gözeteceğiz. Doğru işlerin önünü açacak, yanlışa 'dur' demeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı, yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk oturumu öncesinde bir araya geldi. Meclis üyeleriyle yapılan toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Bilal Saygılı, "Tüm belediye başkanları için kum saati ters döndü ve işlemeye başladı" dedi. "Önerilerimiz de olacak, eleştirilerimiz de" diyen Başkan Saygılı, İzmir'in ve halkın çıkarına olan işlerin onayında, oy birliğinden kaçmayacaklarını vurguladı. Saygılı, "Büyükşehir başta olmak üzere 30 ilçede, meclislerde aktif rol oynayacak, İzmir'in ve halkın yararını gözeteceğiz. Doğru işlerin önünü açacak, yanlışa 'dur' demeye devam edeceğiz. Meclisler, şehrin geleceğini şekillendiren adımların onaylandığı, önünün açıldığı organlardır. İzmir halkının seçimiyle oluşan bu yapıların işleyişinde bugüne kadar köstek değil, itici güç olmaya gayret ettik. Bundan sonra da öyle olacak. Halkımızın bize verdiği görevi sonuna kadar samimiyet ve doğrulukla yerine getireceğiz" diye aktardı.
AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, "5 yıl hiç de uzun bir zaman değil. Hepimiz biliyoruz ki göz açıp kapatıncaya kadar geçecek. Nasıl, verdikleri sözleri tutmakla yükümlü bir yerel iktidar varsa; onu takip etmek, denetlemek ve uyarmakla yükümlü de bir muhalefet var. O da biziz. Bu tablonun matematiği budur" ifadelerine yer verdi.
"İzmir için vereceğimiz destekler son bulmayacak"
İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'i cezalandırıyorlar söylemleri, algı operasyonları ömrünü tamamlamıştır. Geçen dönemde de önemli yatırımların önünü açacak her türlü desteği verdik. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ettikleri teşekkürü kamuoyu unutmadı. Biz de unutturmayacağız. Buca Metrosunun yatırım programına aldırdığımızı; Çiğli tramvayı, Özkanlar pazar yeri, Çiğli Arıtma Tesisinin 4. ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesinin önünü açarak işini kolaylaştırdık ve desteğimizi İzmirliler de biliyor. Yine İzmir milletvekillerimizin her biri, geçmişte olduğu gibi İzmir'in sorunlarını ve yatırımlarını yakından takip edip; sorunların çözümü, yatırımların gelmesi için Ankara'da, İzmirli hemşehrilerimizin; gözü, kulağı, sesi olmaya devam edecek. Yeni bir döneme giriyoruz. Elbette tutumumuz değişmeyecek. Elbette İzmir için vereceğimiz destekler son bulmayacak. Elbette, söz verilenleri takip edecek, yarım kalmış, ilerlemeyen, sonlandırılmayan yatırımları izleyeceğiz. Tüm bunları İzmir halkının bize verdiği yetkiyle yapacağız. Bir yandan kendi terazimizi kurarak, eksiklerimizi görecek, bir yandan da İzmirlilerin bize verdiği yetkiyi 30 ilçede sonuna kadar kullanarak onların sesi olacağız. AK Parti'nin 23 yıllık hizmet yolculuğunun iktidarının temelinde; kendini milletin üstünde görmemek vardır, yenilenmek vardır, vazgeçmemek vardır. Her birimiz yeni dönemin emektarları, fedakarları olmak için hazırız." - İZMİR
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