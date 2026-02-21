Cumhur İttifakı buluşmasında birlik ve dayanışma vurgusu - Son Dakika
Cumhur İttifakı buluşmasında birlik ve dayanışma vurgusu

21.02.2026 14:11  Güncelleme: 14:12
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı buluşmasında Ramazan ayında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kentin yerel yönetim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, 'Hizmete devam' mesajı verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhur İttifakı buluşması çerçevesinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile il yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın adeta kalesi konumundaki Kayseri'de, yerel yönetimler doğrultusunda birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, bu tabloyu Ramazan ayında da sergileyerek, belediyecilik faaliyetlerini istişareye dayalı bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada kent için görüş alış verişinde bulunduklarını kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri'deki Cumhur İttifakı buluşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Huzur ve rahmet ayı Ramazan'ın ruhuna uygun olarak birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturu doğrultusunda dayanışma gösteriyor, birliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. 'Biriz, beraberiz, hep birlikte Kayseri'yiz, Türkiye'yiz' diyoruz, yine böyle söylemeye ve yapmaya devam ediyoruz. Ramazan ayında da bunu daha iyi idrak ediyoruz. Ortak akla ve istişareye dayalı yerel yönetim anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'mızın örnek şehri Kayseri'mizde, bu vesile ile bir araya geldik. Kayseri'miz için durmak yok, yola devam, hizmete devam diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, Kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
