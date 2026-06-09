Cumhur İttifakı Kuşadası'nda Toplandı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Kuşadası'nda Toplandı

Cumhur İttifakı Kuşadası\'nda Toplandı
09.06.2026 10:10
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Cumhur İttifakı paydaşları Kuşadası'nda bir araya gelerek yerel hizmetleri değerlendirip işbirliği vurgusu yaptı.

Cumhur İttifakı'nın Kuşadası'ndaki paydaşları bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı'na iadeyi ziyarette bulunurken, toplantıda ilçede yürütülen hizmetler değerlendirildi.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, ilçenin gündemine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda Kuşadası'nın ihtiyaçları, yerel hizmetler ve Cumhur İttifakı'nın ilçedeki çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz ve yönetimine teşekkür edilirken, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde Kuşadası'na hizmet etmeye devam edeceği vurgulandı.

MHP Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçenin menfaatleri doğrultusunda ortak çalışmaların süreceği belirtilerek, Cumhur İttifakı ruhunun Kuşadası'nda güçlü bir şekilde yaşatılacağı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Kuşadası'nda Toplandı - Son Dakika

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