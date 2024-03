Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Çalışacağız ve Başaracağız

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Biz bu kentin kalkınması adına ne yapacağımızı biliyoruz. Vaat edip çekilmeyeceğiz. Aksine hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi ortaya koyacağız; çalışacağız ve başaracağız" dedi.

Seçim çalışmalarını kent merkezinde sürdüren Soydan, GMK ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti, vatandaşlar ile sohbet etti. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Soydan'a, il ve ilçe teşkilatları da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Soydan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi. Bando takımı ile coşku içinde gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"Her adımı beraber atacağız"

Coşkuyla karşılanan Soydan burada yaptığı konuşmada, "Mersin bugün muhteşemdi. Bizim için huzur ve mutluluk çok önemli. Başaracağımıza inan vatandaşlarımız bizi çok güzel karşıladı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz taktirde birlikte yönetimi sürekli vurguluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın dünya görüşü ne olursa olsun biz Mersin için her adımı beraber atacağımızı, her kararı beraber alacağımızı söylüyoruz. 7'den 77'ye bizlere inanan, güvenen herkese minnettarız. Kazanacağız" diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışacağız"

Vatandaşların da artık Mersin'e hizmet noktasında beklenti içerisinde olduklarını kaydeden Soydan, "İnsanlar artık hayatlarını kolaylaştıran, huzurlu bir şehirde yaşamak istiyor. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz demeden çalışacağız. Hedefimiz çok net; tüm kentin mevcut koşullarına projelerimizle ivme kazandırmaktır. Bunu da tevazuuyla, gayretle, ayırmadan, samimiyetle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışacağız ve başaracağız"

"Mersin için çalışmaya odaklanmış bir anlayışımız var" diyen Serdar Soydan, şöyle devam etti; "Bahane üretmeye gerek yok. Sorun varsa çözümü bulmak bizim işimiz. Bunu yaparken de kısa vadeli planlarla günü kurtarmak adına yapmayacağız. Bu kentin artık çok uzun yıllarını doğru projelerle planlamak gerekmektedir. Herkese, her kesime ulaşmamız, onlar için çalışmamız gerekiyor. Biz bu kentin kalkınması adına ne yapacağımızı biliyoruz. Vaat edip çekilmeyeceğiz. Aksine hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi ortaya koyacağız; çalışacağız ve başaracağız." - MERSİN