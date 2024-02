Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'e çözüm odaklı yönetim modeli getireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan, Akdeniz ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı.

Ziyaretlerinde Mersin'e çözüm odaklı yönetim modeli getireceklerini belirten Soydan, "Ortak akıl ile bilimsel yöntemleri pusula edinmeden, kent dinamikleri ile istişare etmeden bu kentte hiçbir şeye çözüm bulamazsınız. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla yol almak kesinlikle mümkün değildir. Bunu, çok uzağa gitmeden şehrin merkezinden, tam da bu noktalardan anlayabilirsiniz. Bizim amacımız belli, Mersin'in sorunlarını kısa vadede çözüp, her alanda üst sıralara çıkarmaktır" dedi.

"Ayrım yapmadan herkese ulaşacağız"

Ezbere yapılan çalışma yöntemlerinin şehrin sorunlarına cevap vermeyeceğini ifade eden Soydan, "Her adımı doğru hesaplamak gerekir. Görev süresi olan 5 yıllık süreci değil daha uzun yılları planlamak zorunludur. Mersin'de başarının anahtarı koordineli çalışmadır. Göreve geldiğimizde hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi belediye imkanlarından mahrum bırakmadan hizmet vereceğiz. Sokak sokak, köy köy herkese ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de mutluluğa önem veriyoruz"

Mersin'de mutluluğa ve huzura önem verdiklerine dile getiren Soydan, "Bu anlamda da ayırmadan ayrışmadan, herkese her kesime kulak veriyoruz, taleplerini ve önerilerini dinliyor, not alıyoruz. Bunu yaparken de kimsenin dünya görüşüne, siyasi düşüncelerine bakmıyoruz. Şehrimizi her alanda olması gerektiği yer olan zirvelerde görmek için birliğin gücünü önemsiyoruz. Umuyorum ki 31 Mart'tan sonra canla başla çalışıp üretken belediyeciliğin nasıl olduğunu tüm kente göstereceğiz" diye konuştu. - MERSİN