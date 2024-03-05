Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Biz kavga gürültüden uzak barışık bir şekilde Mersin adına ne yapabiliyoruz ona bakıyoruz. Maalesef kentimiz istediğimiz noktada değil. Elimizden gelenin fazlasını yapıp çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü Mersin her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Soydan, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Kentteki ulaşım sorununa, içme suyu fiyatlarına ve gerçekleştirmeyi planladıkları projelere dair konuşan Soydan, "Mersin'in artık hak ettiği şekilde yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'in her anlamda önünün açılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Soydan, "Biz Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Meclisinde Mersin'in hayrına olan hiçbir şeye ret oyu vermedik. Borçlanma talebi ya da yatırım için kredi talebi oldu biz bunlara siyaseten bakamayız dedik ve evet oyu verdik. Biz hiçbir zaman şehrimizin önünü tıkamadık. Aksine kentin önünü açmak adına ne gerekiyorsa onu yaptık. Bu şehrin onaylanan bir metro projesi vardı. Maaliyetler gerekçe gösterilerek bu proje kısaltıldı. Yeni proje çizildi. Tüm evrak ve izinler sıfırdan alınıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı serbest bölgenin oradaki istasyon çıkarıldı. Biz bu konularda siyaseti bir kenara bırakmalıyız diyoruz. Biz eleştirirken muhalif olmak için eleştirmiyoruz. Bu şehirde ulaşım master planının ivedilikle uygulanması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

"5 yıl daha kaybedilmemeli"

Kentte yapılan kavşaklara ilişkin de görüşlerini aktaran Soydan, şöyle devam etti: "Kavşakların mantığı şudur; birincisi kaza oranını minimize etmektir. İkincisi de zamanı tasarruflu kullanmak, bekleme süresini düşürmektir. Süreyi düşürünce yakıt sarfiyatında düşüş olur. Yakıt sarfiyatı düşünce egzoz emisyon salınımı az olur. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla değil, şehri bilen STK'lar, üniversitedeki bilim insanları hep birlikte tartışalım, doğru proje neyse şehrimize onu uygulayalım. Fizibilite çalışmaları yapılarak kentimizdeki en verimli projeyi değerlendirip bu şekilde karar vermek gerekiyor. Bahane üretilmemeli ve 5 yıl daha kaybedilmemelidir. Mersin'in artık birliğin gücü ve uyumuyla, Cumhur İttifakı'nın kadrolarıyla yönetilip vatandaşlarımızın ve kent dinamiklerinin de dahil olduğu şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kent merkezindeki ulaşım sıkıntısına da değinen Soydan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamayı da eleştirdi.

"Su faturalarını makul seviyeye çekeceğiz"

Mersin'deki içme suyu fiyatlarına dair de konuşan Soydan, "Mersin'de içme suyumuz Yalınayak'taki depoya borularla geliyor. Bu su gelirken belli bir elektrik sarfiyatı oluyor. Mersin'deki 50 metrelik irtifada motopomplar su basıyor. Örneğin Gaziantep'te 3 tane depo var. 3'ünün ortalamasını aldığımız zaman ortalama 250 metre irtifa var. Yani Mersin'in 5 katı. Bu da daha fazla irtifa, daha fazla elektrik kaybı demek. Mersin'de birçok binanın da kendi hidroforu vardır. Bunun parasını da kendimiz öderiz. Buna rağmen Mersin'deki su faturaları daha fazladır. 31 Mart'tan sonra ilk işimiz su faturalarını makul seviyeye çekmek olacak" dedi.

"Bitki sağlığı merkezini hayata geçireceğiz"

Çiftçilerin girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Soydan, "Tarım AŞ'yi kuracağız. Bitki Sağlığı Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Burada ziraat mühendislerimizle çiftçilerimize destek olacağız. Gübre, fide, tohum, zirai ilaç, sulama konusunda katkı sunacağız. Sektör temsilcileri ile çıkan ürünlerin pazarlama noktasında yardımcı olacağız. Uzmanlardan oluşan bir departman kuracağız. Soğuk hava deposu, meyve suyu fabrikası kuracağız. Hem istihdam sağlayacağız hem de çiftçimize destek olacağız" şeklinde konuştu.

"Projeler bizim işimiz"

Tarsus'u fuar ve kongrelerin merkezi haline getireceklerini vurgulayan Soydan, "Dünyanın belli noktalarında gerçekleşen fuar ve kongreleri Mersin'de de gerçekleştireceğiz. Adnan Menderes Bulvarı'nı turistik tramvay hattına kavuşturacağız. Projeler bizim işimiz. Hiçbir zaman bahane üretmeyeceğiz. Vatandaşlarımız gözle görülür değişikliği kısa sürede fark edecekler. Biz kavga gürültüden uzak barışık bir şekilde Mersin adına ne yapabiliyoruz ona bakıyoruz. Maalesef kentimiz istediğimiz noktada değil. Elimizden gelenin fazlasını yapıp çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü Mersin her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN