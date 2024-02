Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin\'in ilçelerini ziyaret etti

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'in ilçelerini ziyaret ederek, "Dersimize çok iyi çalıştık. Bölgedeki içme suyu, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının farkındayız. Mersin'in kaybedecek 5 yılı daha yok" dedi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Soydan, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Mersin'i değiştirecek, temel sorunlara çözüm bulunacak, nefes aldıracak hizmetlerinden söz eden Serdar Soydan, 2024 yılı yerel seçimleri için destek istedi. İlçe gezilerinde Soydan'a Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhur İttifakı il ve ilçe yöneticileri ile bölgedeki muhtarlar da eşlik etti.

"Bölgedeki en büyük sorun içme suyu"

Soydan, Anamur'da yaptığı konuşmada, "İkinci bölgemizdeki sorunlara çözüm bulmalıyız. Anamur'daki içme suyu problemini hepimiz biliyoruz. Su bizim temel ihtiyacımız. Sadece burada değil Bozyazı ve Aydıncık da aynı dertten muzdarip. Bu konuda çalışmaların hız kazanması gerekiyor. Öte yandan Anamur'da düşünülen yol ağı konusunda da hız kazanacağız. Bizimle birlikte o yollar tekrardan genişleyecek ve asfaltlanmayan yollar kalmayacak" diye konuştu.

"Görevimizi ortak akıl ve bilimle yapacağız"

Anamur'da hal kompleksinin tamamlanması gerektiğine de dikkat çeken Soydan, "Göreve gelmemiz halinde bu konuda da hızlı hareket edeceğimizin ve mağduriyeti sona erdireceğimizin bilinmesini isterim. Ayrıca talepleri dinleyince bizim Anamur'a bir kültür merkezi, bir de otogar borcumuz olduğu görülüyor. İstişare halinde, ortak akıl ve bilimle bu görevimizi de ifa edeceğiz. Aydıncık'taki alt yapı problemi ve arıtma sisteminin hayata geçmesi için de incelikle çalışıyoruz. Bu bölgede sosyal projeler noktasında hissedilen eksikliği de gidereceğiz. Biz durmuyoruz. Ekibimizle birlikte ilçe ilçe, köy köy dolaşarak bölgenin önceliğini sıralıyoruz. Çözüm odaklıyız, geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir kesimin değil herkesin başkanı olacağım"

"Biz dersimize çok iyi çalıştık" diyen Soydan, şöyle devam etti; "Ezberlenmiş cümlelerle karşınızda değiliz. Eğer bu kadim kentimizde başarı istiyorsak ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümetin koordineli bir şekilde tek yürek olması gerekiyor. Bu 3 sacayağını tamamlarsak Mersin'in dört bir köşesi hizmetle tanışacak. Sadece bir sahil bandına hapsedilmiş, yinelenmiş çalışmalar yapmak, en temelde Mersin'i birçok şeyden mahrum bırakmak anlamına geliyor. Mersin'in sosyal hayatını esaretten kurtaracağız. Bu düşünce yapısından ivedilikle uzaklaşılması gerekiyor. Biz her bölgeye, her mahalleye, her kesime ulaşma hedefindeyiz. Bir kesimin değil, herkesin belediye başkanı olmak gayesiyle yola çıktık." - MERSİN