Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersinlilik bilinci ile çalışılması gerektiğini vurguladı

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Bu şehre hep birlikte sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, "Kentimizin geleceğini, ufkunu açmak adına herkesin siyasi kimliğini bir kenara bırakıp Mersinlilik bilinci ile çalışması gerekmektedir. Bir aidiyet duygusu ile kenetlenmek zorundayız" dedi.
Soydan, beraberinde Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz ile birlikte Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den bölgenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İş dünyasının sorun, talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Soydan, notlarını aldıktan sonra göreve gelmesi halinde çözüm noktasında çalışmaların hız kazanacağının sözünü verdi.
"Aidiyet duygusu ile kenetlenmek zorundayız"
Soydan, Mersin'in dünyada parmakla gösterilecek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Bu kent Anamur'dan Tarsus'a medeniyet, tarih, tarım, turizm kentidir. Ancak maalesef kimliğini oturtturamadığımız bir şehir. Bu şehre hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Kentimizin geleceğini, ufkunu açmak adına herkesin siyasi kimliğini bir kenara bırakıp Mersinlilik bilinci ile çalışması gerekmektedir. Bir aidiyet duygusu ile kenetlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Önceliklerinin, kentin dinamikleri ile barışık bir şekilde ilerlemek olduğunu söyleyen Soydan, "Çiftçinin, ihracatçının önünü açmak zorundayız. 312 kilometre sahil şeridimiz, 14 mavi bayraklı plajlarımız var. Baktığınızda tarih noktasında da inanç turizmi açısından da dünya nezdinde birçok yerimiz var. Tarım kalkınacak, dolayısıyla kentimiz kalkınacak. Biz Cumhur İttifakıyız. Mersin'in önünün açılması açısından partili partisiz 7'den 77'ye herkes için devletimizin tüm imkanlarını kentin hizmetine sunacağız" diye konuştu.
Sorunlara ilişkin de konuşan Soydan, "Mersin Organize Sanayi Bölgemizin otoban bağlantı yolu ve Nacarlı bağlantısından sonra OSB'ye kadar olun yolun genişletilmesi durumunu değerlendirdik. Karayolları Bölge Müdürümüzle görüştüm. Kendisi, çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Çevre yolu ile ilgili de imar noktasında çalışmalar başlamış. Burası bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesinin uhdesindedir. Aslında yapılmayacak bir iş değil. Ulaşım çok önemli. Bu yollardaki riskleri de çok iyi biliyoruz. Öte yandan Devlet Su İşleri ile de görüştüm. Protokollerle işbirliğine açıklar. Göreve gelir gelmez biz sorumluluğu üstümüze alır, protokollerimizi yaparız. İçme suyu ve isale hatları noktasında istişare içerisinde oluruz. İvedilikle su olayını da çözeceğiz. 122 ve 114 numaralı belediye otobüs hatları da bir başka sorun. Bu sorunun çözülmemesi zaten anlaşılabilir bir durum değil. Hepsini tek tek çözüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.
"Sözümüz var, yeminimiz var"
Soydan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin MESKİ ile birlikte senelik bütçesinin oldukça yüksek olduğunu işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı: "Bu kentte artık vatandaşlarımıza hizmet etmeme adına hiç kimse bahane üretmemelidir. Mersin, Cumhur İttifakı ile artık hizmete doyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kente katma değer sağlayan siz değerli sanayicilerimizden Allah bin kere razı olsun. Bizler de sizlerin sonuna kadar yanınızda olmakla mükellefiz. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan sizlerin emrinde, hizmetindeyiz. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyaya yeminimiz var, sözümüz var."
Mersin'in en büyük gerçeğinin, ekonominin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi olduğuna dikkat çeken MTOSB Başkan Sabri Tekli ise "Mersin'e para yağdırıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. İş, AŞ veriyoruz. 4. bölgede 41 tane daha fabrikamız devreye girecek. En az 5 bin kişi demek. Bir seneye hayata geçecektir. Yaşam alanları ne kadar lüks olursa olsun, harcayacak parayı bulmadıktan sonra bazı şeyler tersine döner. Mersin'in potansiyelini biliyorum. Mersin'i artık kimse durduramaz. Mersin uçuyor. Her şey birbirine entegredir. Eğer bu bağlantıyı sağlayamazsan limanın büyümesi önemli değildir. Limana giriş çıkış yapacak tırın yolunu vermezsen biz kilitleniriz. Biz bu büyümeyi plan ve projelerle karşılamamız lazım" dedi.
Konuşmaların ardından MTOSB'deki firmaları da ziyaret eden Serdar Soydan, daha sonra bölgeden ayrıldı. - MERSİN
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