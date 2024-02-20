Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muhtarlarla Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarla sohbet eden Ayaydın, seçimde vatandaşlar görev verdiği takdirde muhtarlarla istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.

Göreve gelir gelmez tüm köylere taziyeevi, düğün salonu, halı saha ve oyun parkı yapacaklarını belirten Ayaydın, bunun için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Muğla'nın Türkiye'de en pahalı suyu kullanan illerin başında geldiğini anlatan Ayaydın, göreve gelir gelmez ilk ayda su fiyatlarını düşüreceğini kaydetti.

Ayaydın, muhtarlarla her zaman istişarede bulunup birlikte çalışacaklarını belirterek, "Göreve gelir gelmez tüm muhtarlara tek tip muhtarlık ofisi yaparak içindeki bilgisayarını, telefonunu ve yazıcısını da vereceğim. Hepsi aynı standartta olacak. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız." dedi.

İl genelindeki tüm taksi durakları için de tek tip mimari çizgiye dayanan bir proje hazırlayacaklarını dile getiren Ayaydın, bunu yaparken taksicilerin fikrini de alacağını ifade etti.

Milas'ın en büyük problemlerinin başında gelen otopark sorununu çözmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ayaydın, vatandaşların çocukları ve ailesiyle gezip dinlenebileceği millet bahçesini ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Ayaydın, daha sonra muhtarları dinleyerek taleplerini not aldı.