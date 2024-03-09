Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, MHP Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, MHP Kadınlarla Buluştu

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, MHP Kadınlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında MHP ilçe teşkilatındaki kadınlarla bir araya geldi. Manavoğlu, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, kadınların siyasette ve iş hayatında etkin olmasının gerekliliğini belirtti.

09.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatındaki kadınlarla bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığınca düzenlenen programa katılan Manavoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Birilerinin ısrarla kendi ülkesinin kadınlarını yok sayıp sadece batılı kadınları idealize etmesini art niyetli bulduğunu belirten Manavoğlu, "Nasıl tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran kadınlarımızsa, son İstiklal Harbi'mizin görünmez kahramanları da yine kadınlardır. Bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerinin bestecileri yine kadınlarımız olmuştur." diye konuştu.

Kadınların sahip çıkmadığı bir demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına da değinen Manavoğlu, "Bana göre kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerini gerçekleştirmesi hayalden ibarettir." dedi.

Programa, Manavoğlu'nun yanı sıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Bektaş, MHP İlçe Başkanı Sadullah Güneş, Muratpaşa KAÇEP İlçe Başkanı Naime Aydın, meclis üyeleri ve ilçe teşkilatındaki kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

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