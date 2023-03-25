Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti

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Yeniden Refah'ta Cumhur İttifakı depremi! Erbakan'ın kararına aile içinde de tepki var

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi görüştüğü partiler arasında Yeniden Refah Partisi de (YRP) yer aldı. 11 Mart'ta gerçekleştirilen görüşmede AK Parti, YRP'ye Cumhur İttifakı'na katılma teklifinde bulundu.

İLK GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

YRP'nin, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi tartışmalara neden oldu. 6284'ün yanı sıra Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye 30 maddelik talepte bulunduğu öğrenilirken, görüşmelerden ilk etapta sonuç çıkmadı. Erbakan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu.

İTTİFAKA KATILDI

Sürecin nasıl sonlanacağı merakla beklenirken, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Erbakan, "Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

PARTİNİN RESMİ SİTESİNDE HALA ESKİ AÇIKLAMA VAR

Erbakan, Cumhur İttifakı'na dahil olduklarını söylese de partisinin resmi internet sitesinde yer alan bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Sitenin ana sayfasındaki haberler bölümünde Erbakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Herhangi bir ittifakta olmayacağız! Cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamasının yer aldığı görüldü. Sitedeki haberin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.