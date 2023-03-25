Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti

25.03.2023 10:19

Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin resmi internet sitesindeki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Sitenin ana sayfasındaki haberler kısmında, YRP lideri Fatih Erbakan'ın, "Herhangi bir ittifakta olmayacağız! Cumhurbaşkanı adayıyım" duyurusunun kaldırılmadığı görüldü.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi görüştüğü partiler arasında Yeniden Refah Partisi de (YRP) yer aldı. 11 Mart'ta gerçekleştirilen görüşmede AK Parti, YRP'ye Cumhur İttifakı'na katılma teklifinde bulundu.

İLK GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

YRP'nin, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi tartışmalara neden oldu. 6284'ün yanı sıra Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye 30 maddelik talepte bulunduğu öğrenilirken, görüşmelerden ilk etapta sonuç çıkmadı. Erbakan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu.

İTTİFAKA KATILDI

Sürecin nasıl sonlanacağı merakla beklenirken, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Erbakan, "Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ın sitesindeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

PARTİNİN RESMİ SİTESİNDE HALA ESKİ AÇIKLAMA VAR

Erbakan, Cumhur İttifakı'na dahil olduklarını söylese de partisinin resmi internet sitesinde yer alan bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Sitenin ana sayfasındaki haberler bölümünde Erbakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Herhangi bir ittifakta olmayacağız! Cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamasının yer aldığı görüldü. Sitedeki haberin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı çatlağı! Karara Elif Erbakan'ın tepkili olduğu öne sürüldü Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı çatlağı! Karara Elif Erbakan'ın tepkili olduğu öne sürüldü Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:37:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement