Cumhur İttifakı'ndan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'e Destek Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'ndan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'e Destek Ziyareti

Cumhur İttifakı\'ndan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten\'e Destek Ziyareti

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan tarafından ziyarete edildi. Her iki ziyarette de birlik beraberlik mesajları verildi ve destek vurgusu yapıldı.

21.12.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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AK Parti'de kongre süreci devam ederken, yeni dönem için de aday olduğunu açıklayan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'i MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan ziyaret etti. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği her iki ziyaret, MHP'den AK Parti İl Başkanı Ökten'e destek olarak yorumlandı.

Her iki ziyaret de AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'in makamında gerçekleşirken ilk ziyaret MHP 13. Dönem MYK Üyesi ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Ardından MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın da AK Parti İl Başkanı ve İl Başkan Adayı Gökhan Ökten'i makamında ziyaret etmesi "Cumhur İttifakı'ndan AK Parti İl Başkanı Ökten'e destek olarak yorumlandı.

MHP13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımda "Cumhur ittifakı ortağımız AK Parti Aydın İl Başkanımız Av. Gökhan Ökten'i makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise paylaşımında "Değerli arkadaşlarım AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'le il başkanlığında sohbet ettik. Elbette olur birlikte olur" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'ndan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten'e Destek Ziyareti - Son Dakika

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