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Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok ve beraberindekiler, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok, Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterilmesini istedi ve AK Parti Genel Merkezi'nin yaptığı anketlere göre yüzde 73 oy potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı\'nın ABB başkan adayı Altınok, Yenimahalle\'de vatandaşlarla bir araya geldi
21.01.2024 - 19:48,
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Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi

Altınok: "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin"

ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok ve beraberindekiler, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde Yenimahalle Teşkilat Buluşması İlbank Macunköy Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Altınok ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma programında konuşan Altınok, "Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini anımsatan Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

"Ankara'da yüzde 73 oy alabiliriz"

AK Parti Genel Merkezince yapılan anketlerde 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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