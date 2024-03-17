Cumhur İttifakı\'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 5 yılda 22 kütüphane açtıklarını söyledi

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da 5 yılda 22 kütüphane açtıklarını, bunun egale edilmesi oldukça güç bir rekor olduğunu söyledi.
Tütüncü, Kepez Belediyesinin 22'nci kütüphanesi olan Pil Fabrikası'ndaki "Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kepez Belediye başkanlığı döneminde son kütüphane açılışını yaptığını ifade etti.
Kütüphaneyi Türk gençlerine armağan eden Tütüncü, "Antalya'da 5 yılda 22 kütüphane açmış olmak, bu egale edilmesi oldukça güç bir rekordur. Antalya'da sadece 3 kütüphane vardı. Umarım ve dilerim ki bizden sonraki arkadaşlarımız da heyecanla ilçemize 20 kütüphane daha eklerler. Bilginin ışığının yandığı yerde karanlıklar kaybolur. 22 kütüphane açmak, ömrümün sonuna kadar gönlümde saklayacağım çok büyük onur olacak." ifadelerini kullandı.
Tütüncü, göreve seçilmesi durumunda Alanya ilçesine Antalya Kütüphanesi benzeri bir kütüphaneyi kazandırmayı planladığını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
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