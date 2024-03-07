Cumhur İttifakı'nın Dalaman Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.
Cumhur İttifakı Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında, belediye meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttı.
Karakuş, törende, 5 yılda ilçede yaptığı projeleri ve seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlatarak, vatandaştan destek istedi.
Hizmet için göreve aday olduğunu belirten Karakuş, halkın sorunlarını çözmeye, vatandaşın sıkıntılarını dindirmeye geldiklerini kaydetti.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise partisinin belediye başkanlarının önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, yeni dönemde de halkın teveccühü ile tekrar göreve geleceğini ifade etti.
AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un 5 yıllık dönemde çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.
Açılışa, MHP İlçe Başkanı Fatih Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz, meclisi üyeleri ve partililer katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Dalaman Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, insanların ilaç kuyruklarında, maaş kuyruklarında vefat ettiği, hastanelerden cenazelerini alamadığı günlerden bugün emeklinin her bayram sadece maaşını değil aynı zamanda ikramiyesini de aldığı günlere geldiklerini belirtti.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, düzenlediği basın toplantısında zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlardan bahsederek, 'size hayatı zehir edeceğiz' sözleriyle uyarıda bulundu. Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 125 operasyonda 154 şüpheli gözaltına alınırken, 18 kişi tutuklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla bir araya geldi. Aydın, ziyaretinde ilçedeki esnafla sohbet etti ve yapılan yatırımları değerlendirdi. Aydın, tütün sektöründe yapılan kooperatifleşme çalışmalarını da açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti. Yerlikaya, otizmli bireylerin dertlerine derman olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek için SOBE Vakfı'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Yerlikaya, takım hakkında bilgi aldı ve isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasını engelli bir genç kesti. Genç, Binali Yıldırım ile çekildiği videosunu göstererek dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Bakan Yerlikaya, 'Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir' dedi.
Ali Mahir Başarır, İzmir'de partisinin adaylarının toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını ve sorunları çözeceklerini söyledi. Ayrıca, erken seçim sözü verdi ve kadınları destekleyeceklerini vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasra ilçesinde esnaf ziyaretleri ve seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Babacan, vatandaşları dinleyerek sorunlarını anlattıklarını ve yeni bir siyaset zihniyeti için DEVA Partisi'nin var olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?